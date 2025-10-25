- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1: a qué hora, alineaciones, pronóstico y dónde ver
Melgar vs Sport Huancayo chocarán este domingo 26 de octubre por la jornada 16 del Torneo Clausura 2025. Sigue la transmisión EN VIVO de este emocionante partido.
Melgar vs Sport Huancayo se enfrentarán este domingo 26 de octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 2025. El 'Dominó' busca hacer respetar su localía y sumar tres puntos esenciales en la pelea por un lugar en los playoffs. El partido se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por L1 MAX.
PUEDES VER: ¡Con Ruidíaz! Los 9 ex Universitario que buscarán vencer a Cusco para darle el 'tri' a los cremas
¿A qué hora juega Melgar vs Sport Huancayo?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún instante del partido entre Melgar vs Sport Huancayo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
- Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 p.m.
- México y Centroamérica: 5:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. (del lunes)
¿Dónde ver Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO?
El cotejo entre Melgar vs Sport Huancayo podrá visualizarse mediante la señal de L1 MAX (antes Liga MAX), la cual está disponible en los principales servicios de cable. De igual forma podrás seguir la transmisión del partido EN VIVO ONLINE por vía streaming mediante las plataformas de L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping.
- DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD
- Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD
- Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD
- Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD
- Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD
- Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD
Previa del partido Melgar vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura de la Liga 1
Melgar llega a este compromiso con la obligación de quedarse con la victoria en casa. Luego de un irregular desempeño en el Torneo Clausura, los 'rojinegros' pelean por un lugar en la próxima Copa Liberadores. Actualmente se ubican en el quinto lugar de la tabla acumulada, a solo 2 puntos del cuarto lugar.
Melgar pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2026.
Por ello, el cuadro dirigido por el DT Juan Reynoso espera hacerse fuerte en casa e ilusionarse con poder acceder a los playoffs del torneo y pelear su clasificación al torneo Conmebol. Para ello, contarán con la presencia de su máxima figura: Jhonny Vidales, quien ha destacado en toda la temporada con sus 19 goles.
Por su parte, Sport Huancayo tampoco puede relajarse, ya que también se encuentran en la disputa por acceder a un torneo internacional, aunque en su caso es la Copa Sudamericana. El 'Rojo Matador' se ubica en el octavo lugar con 48 unidades, por lo que la victoria les permitirá ampliar sus opciones para acceder a esta competición.
Sport Huancayo necesita ganar para ser en puesto de Copa Sudamericana.
Los huancaínos, con Richard Pellejero a la cabeza, deberán recuperase moralmente tras sufrir dos derrota consecutivas. Además, van a enfrentar a un rival al que no superan desde hace dos años. Sin embargo, ponen sus esperanzas en Javier Sanguinetti. El argentino es el jugador más influyente del equipo con 10 goles y 6 asistencias.
Melgar vs Sport Huancayo: posibles alineaciones
Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Alec Deneumostier, Alejandro Ramos; Cristian Bordacahar, Walter Tandazo, Horacio Orzán, Tomas Martínez, Jhamir D'Arrigo; Jhonny Vidales
Sport Huancayo: Angel Zamudio; Johan Madrid, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Diego Carabaño; Miguel Carranza, Josué Herrera, Edu Villar, Nahuel Luján, Javier Sanguinetti; Ronal Hauccha.
Melgar vs Sport Huancayo: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, Melgar es considerado como el favorito para quedarse con la victoria ante Sport Huancayo. A continuación, te revelamos las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada. Cabe señalar que estas pueden variar conforme a la cercanía del partido.
|Apuestas
|Melgar
|Empate
|Sport Huancayo
|Betsson
|2.38
|3.55
|5.70
|Betano
|2.13
|3.65
|6.60
|Bet365
|2.22
|3.09
|6.00
|1.961xBet
|2.33
|3.33
|5.99
Últimos partidos de Melgar
- 20/10/2025 | Sport Boys 1-0 Melgar
- 14/10/2025 | Melgar 2-1 Alianza Universidad
- 05/10/2025 | Atlético Grau 0-0 Melgar
- 02/10/2025 | Melgar 2-0 Cienciano
- 27/09/2025 | Comerciantes Unidos 1-1 Melgar
Últimos partidos de Sport Huancayo
- 20/10/2025 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima
- 04/10/2025 | Sport Boys 2-1 Sport Huancayo
- 30/09/2025 | Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad
- 26/09/2025 | Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo
- 21/09/2025 | Sport Huancayo 5-2 Cienciano
Melgar vs Sport Huancayo: últimos enfrentamientos
- 21/06/2025 | Sport Huancayo 2-2 Melgar
- 27/10/2024 | Sport Huancayo 2-4 Melgar
- 18/05/2024 | Melgar 4-1 Sport Huancayo
- 27/08/2023 | Melgar 1-3 Sport Huancayo
- 09/04/2023 | Sport Huancayo 1-1 Melgar
¿Dónde juegan Melgar vs Sport Huancayo?
El partido entre Melgar vs Sport Huancayo se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 40 370 espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50