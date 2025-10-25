Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1: a qué hora, alineaciones, pronóstico y dónde ver

Melgar vs Sport Huancayo se enfrentarán este domingo 26 de octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 2025. El 'Dominó' busca hacer respetar su localía y sumar tres puntos esenciales en la pelea por un lugar en los playoffs. El partido se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por L1 MAX.

¿A qué hora juega Melgar vs Sport Huancayo?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún instante del partido entre Melgar vs Sport Huancayo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 p.m.

México y Centroamérica: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (del lunes)

¿Dónde ver Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO?

El cotejo entre Melgar vs Sport Huancayo podrá visualizarse mediante la señal de L1 MAX (antes Liga MAX), la cual está disponible en los principales servicios de cable. De igual forma podrás seguir la transmisión del partido EN VIVO ONLINE por vía streaming mediante las plataformas de L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping.

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

Previa del partido Melgar vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura de la Liga 1

Melgar llega a este compromiso con la obligación de quedarse con la victoria en casa. Luego de un irregular desempeño en el Torneo Clausura, los 'rojinegros' pelean por un lugar en la próxima Copa Liberadores. Actualmente se ubican en el quinto lugar de la tabla acumulada, a solo 2 puntos del cuarto lugar.

Melgar pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Por ello, el cuadro dirigido por el DT Juan Reynoso espera hacerse fuerte en casa e ilusionarse con poder acceder a los playoffs del torneo y pelear su clasificación al torneo Conmebol. Para ello, contarán con la presencia de su máxima figura: Jhonny Vidales, quien ha destacado en toda la temporada con sus 19 goles.

Por su parte, Sport Huancayo tampoco puede relajarse, ya que también se encuentran en la disputa por acceder a un torneo internacional, aunque en su caso es la Copa Sudamericana. El 'Rojo Matador' se ubica en el octavo lugar con 48 unidades, por lo que la victoria les permitirá ampliar sus opciones para acceder a esta competición.

Sport Huancayo necesita ganar para ser en puesto de Copa Sudamericana.

Los huancaínos, con Richard Pellejero a la cabeza, deberán recuperase moralmente tras sufrir dos derrota consecutivas. Además, van a enfrentar a un rival al que no superan desde hace dos años. Sin embargo, ponen sus esperanzas en Javier Sanguinetti. El argentino es el jugador más influyente del equipo con 10 goles y 6 asistencias.

Melgar vs Sport Huancayo: posibles alineaciones

Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Alec Deneumostier, Alejandro Ramos; Cristian Bordacahar, Walter Tandazo, Horacio Orzán, Tomas Martínez, Jhamir D'Arrigo; Jhonny Vidales

Sport Huancayo: Angel Zamudio; Johan Madrid, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Diego Carabaño; Miguel Carranza, Josué Herrera, Edu Villar, Nahuel Luján, Javier Sanguinetti; Ronal Hauccha.

Melgar vs Sport Huancayo: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Melgar es considerado como el favorito para quedarse con la victoria ante Sport Huancayo. A continuación, te revelamos las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada. Cabe señalar que estas pueden variar conforme a la cercanía del partido.

Apuestas Melgar Empate Sport Huancayo Betsson 2.38 3.55 5.70 Betano 2.13 3.65 6.60 Bet365 2.22 3.09 6.00 1.961xBet 2.33 3.33 5.99

Últimos partidos de Melgar

20/10/2025 | Sport Boys 1-0 Melgar

14/10/2025 | Melgar 2-1 Alianza Universidad

05/10/2025 | Atlético Grau 0-0 Melgar

02/10/2025 | Melgar 2-0 Cienciano

27/09/2025 | Comerciantes Unidos 1-1 Melgar

Últimos partidos de Sport Huancayo

20/10/2025 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima

04/10/2025 | Sport Boys 2-1 Sport Huancayo

30/09/2025 | Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad

26/09/2025 | Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo

21/09/2025 | Sport Huancayo 5-2 Cienciano

Melgar vs Sport Huancayo: últimos enfrentamientos

21/06/2025 | Sport Huancayo 2-2 Melgar

27/10/2024 | Sport Huancayo 2-4 Melgar

18/05/2024 | Melgar 4-1 Sport Huancayo

27/08/2023 | Melgar 1-3 Sport Huancayo

09/04/2023 | Sport Huancayo 1-1 Melgar

¿Dónde juegan Melgar vs Sport Huancayo?

El partido entre Melgar vs Sport Huancayo se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 40 370 espectadores.