¿A qué hora juega Melgar vs Sport Huancayo y dónde ver partido por el Torneo Clausura?

FBC Melgar jugará contra Sport Huancayo el domingo 26 de octubre de 2025 por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, y promete muchas emociones desde el inicio hasta el final.

¿A qué hora juega Melgar vs Sport Huancayo?

Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Estados Unidos: 7:00 p.m. (Miami y Nueva York) y 4:00 p.m. (Los Ángeles)

España: 00:00 (lunes 28 de octubre)

Melgar jugará de local ante Sport Huancayo por la fecha 16 del Torneo Clausura.

FBC Melgar vs Sport Huancayo: ¿Dónde ver?

El canal L1 MAX transmitirá en exclusiva el partido a través de su señal. Si deseas verlo en línea, puedes hacerlo a través de las plataformas L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping, previo pago por suscripción.

Melgar vs Sport Huancayo: previa del partido

Melgar llega al encuentro contra Sport Huancayo con un rendimiento que no ha sido perfecto, ya que en sus últimos 5 partidos obtuvo 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

En la tabla de posiciones del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Juan Reynoso tampoco viene destacando, ya que ocupa el sexto lugar con 21 puntos, a 15 puntos del puntero, Universitario.

Sport Huancayo no llega con buenos resultados al partido contra Melgar por el Torneo Clausura.

Mientras tanto, el cuadro huancaíno se encuentra ubicado en peor posición con 15 puntos. En sus últimos 5 encuentros ha conocido la derrota en 3 ocasiones, mientras que ganó solo 2.

Sin duda, el favorito para llevarse el partido es Melgar, debido a su mejor rendimiento en los últimos encuentros y por ser local en el Estadio Monumental de la UNSA.