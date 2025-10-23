¿Qué resultados necesita Cusco FC para salir campeón tras la victoria de la 'U' sobre Cristal?

Sporting Cristal perdonó y jugó un mal partido, perdiendo ante Universitario por 1-0. Este resultado pone las cosas cuesta arriba para Cusco FC, que necesitaba una victoria celeste y ahora urge de otros marcadores en las siguientes fechas para salir campeón del Torneo Clausura 2025 y así darle mayor emoción a la Liga 1. Por ello, a continuación te contamos qué debe pasar para que los dorados se lleven el título.

¿Qué necesita Cusco FC para salir campeón del Torneo Clausura?

Rezar. Es lo principal para el equipo de Miguel Rondelli que no tiene ni el más mínimo margen de error y ni siquiera ganando todos sus encuentros restantes depende de sí mismo, ya que deben esperar muchos errores por parte de la 'U'. El primero debe darse este fin de semana o de lo contrarios los merengues saldrán tricampeones del fútbol peruano. Para iniciar, ADT debe vencer sí o sí al cuadro de Jorge Fossati para que se quede en los 36 ´puntos.

Así, ganando a Atlético Grau, Cusco FC llegaría a las 29 unidades a falta de tres fechas. Luego, Universitario de Deportes descansa y los dorados chocan con Alianza Universidad. Con una victoria llegarán a los 32 puntos, es decir estarán a 4 a falta de solo dos jornadas por disputarse. Una semana después, la 'U' tiene que empatar con Deportivo Garcilaso en el Estadio Nacional y sumará 37 puntos.

En esa misma fecha el elenco de Miguel Rondelli debe abatir a Sport Boys y así alcanzará las 35 unidades, estando a solo 2 y quedará tan solo una fecha, en la que se definirá todo si se dan los resultados mencionados. Ya en el epílogo de la Liga 1, Cusco FC deberá derrotar a Sport Huancayo en condición de visitante y Universitario perder ante Los Chankas en Andahuaylas.

La esperanza de Alianza Lima y Sporting Cristal está puesta en Cusco FC.

De esta forma, los dorados saldrían campeones del Torneo Clausura y obligará a que la Primera División del Perú se vaya a los playoffs. Ojo, si la 'U' empata con Los Chankas estarían igualados en puntaje, pero en cuanto a diferencia de gol de momento los cremas son sumamente superiores, por lo que el elenco imperial deberá golear en cada uno de sus compromisos.