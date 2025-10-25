- Hoy:
Diego Rebagliati dejó fuerte calificativo a Universitario tras vencer a Cristal: "Dos años..."
El comentarista Diego Rebagliati se pronunció sobre Universitario tras derrotar a Sporting Cristal en el Torneo Clausura con rotundo mensaje.
Universitario superó a Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025, quedando así a un paso de lograr el tricampeonato nacional. Tras el partido disputado en el Estadio Nacional, el comentarista Diego Rebagliati no dudó en pronunciarse sobre el equipo de Jorge Fossati.
Cabe señalar que con el triunfo ante los celestes en condición de visita, la ‘U’ sacó una amplia ventaja a Cusco FC, su más cercano perseguidor en la cima de la tabla de posiciones en un segunda parte de temporada donde los rimenses empezaron sorprendiendo al llegar a los primeros lugares, pero no supieron mantenerse.
¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Universitario tras vencer a Sporting Cristal?
“Reconocer que es un equipazo, va a ganar el quinto torneo corto consecutivo, es impresionante la ‘U’, es récord esto, dos años seguidos ganando el Apertura y Clausura, es muy superior a todos los equipos”, dijo el comentarista deportivo en la reciente edición del programa ‘Los Reba’ vía YouTube.
A falta de pocas fechas para finalizar el torneo de esta segunda parte de temporada, la ‘U’ puede gritar campeón de manera anticipada, siendo una de las mejores campañas en su historia. De esta manera, la expectativa en los hinchas merengues crece conforme pasan los días para alzar el trofeo.
Diego Rebagliati y su opinión sobre refuerzo de Universitario para la temporada 2026
En el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, se debatió acerca de quiénes deben ser los refuerzos del plantel de Jorge Fossati para la temporada 2026, a lo que el comentarista deportivo Diego Rebagliati mencionó al guardameta peruano Diego Romero. Explicó que puede animarse a volver, siempre que sea en el puesto de titular.
"Si a (Diego) Romero le dices que va a ser titular en la 'U' creo que se viene caminando; ahora si le dices que va a pelear el puesto con Sebastián Britos y vas a jugar...", mencionó.
