Álex Valera responde que no es ídolo en Universitario y deja rotundo mensaje: "Solo hay..."

Para muchos hinchas de Universitario, el delantero Álex Valera es uno de los futbolistas más importantes en el ataque, con amplia experiencia en la Liga 1 donde se ha convertido en figura. Ahora, y a poco de finalizar el Torneo Clausura para la ‘U’ con la obtención del título nacional, mantiene su gran presente en el plantel.

A poco de abordar el avión rumbo a Tarma donde enfrentarán este domingo a ADT con el objetivo de lograr el tricampeonato, fue abordado por los medios de comunicación que lo esperaron en el aeropuerto Jorge Chávez. El goleador crema se pronunció sobre este buen momento, además de responder una particular pregunta.

¿Qué dijo Álex Valera previo al partido de Universitario vs ADT?

“No me considero ídolo, ídolo solo hay uno en la ‘U’, yo estoy haciendo mi trabajo”, respondió Álex Valera al ser consultado por lo que dicen algunos hinchas sobre él, pues sigue demostrando que es la figura en la delantera. Y es que a lo largo de la temporada, ha demostrado que es pieza inamovible en el equipo de Jorge Fossati.

(Video: Jax Latin Media)

En esa línea, contó que el plantel está preparado para lo que se viene, enfocados en el próximo partido, pues saben que están a un paso de conseguir el sueño. Asimismo, expresó su deseo de continuar defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes.

“El equipo está preparado para lo que viene, estamos tranquilos, con la cabeza metida en el partido. Dependemos de nosotros mismos y solamente hay que sacar un resultado positivo. Estoy muy motivado de seguir entrenándome de la mejor manera y darle al club muchas alegrías”, agregó.

Álex Valera: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Álex Valera tiene un valor en el mercado actual de 800 mil €.