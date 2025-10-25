Ex Vélez no dudó en destacar a jugador que firmó por Universitario hasta 2026: "Muy buen nueve"

Universitario de Deportes quiere celebrar este fin de semana el 'Tri' cuando se va las caras ante ADT de Tarma en el marco de la jornada 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El conjunto de Jorge Fossati sabe que depende de sí mismo si busca darle toda una alegría a su hinchada, y en medio de ello, un ex Vélez Sarfield elogió a un futbolista que firmó con los cremas hasta 2026.

Ex Vélez Sarsfield elogió a delantero que firmó con Universitario hasta 2026

Mauro Cantoro, argentino con pasado en tienda merengue habló sobre el buen momento que atraviesa el delantero Álex Valera; autor del único tanto en la victoria de la 'U' sobre Sporting Cristal en la fecha 14 del Clausura.

Álex Valera viene haciendo historia en Universitario esta temporada/Foto: LÍBERO

Bajo ese escenario, señaló que al margen de algunas críticas que recibió 'Valegol' a lo largo de la temporada, el atacante nunca bajó los brazos y demostró toda su capacidad goleadora.

"Valera fue criticado todo el año, pero es un muy buen nueve. ¿En alguna de sus temporada en el club hizo menos de 12 goles? Es un delantero que trabaja para el equipo", sostuvo en el programa de YouTube 'Denganche'.

Álex Valera es el goleador en Universitario de Deportes este 2025

El futbolista de la selección peruana acaba de hacer historia en tienda crema ya que con su gol frente a los celestes llegó al total de 70 anotaciones en la historia del club. El récord permite que Valera se encuentre en la lista de goleadores, junto con Eduardo Esidio y Andrés 'Balán' Gonzáles.

Por su parte, esta temporada el delantero registra en su cuenta personal 38 partidos oficiales a nivel local e internacional con la 'U', así como 16 dianas, 5 asistencias y un aproximado de 2938 minutos.

Mauro Cantoro y su paso como futbolista de Vélez Sarfield

En el inicio de su carrera profesional en su natal Argentina, Mauro el 'Toro' Cantoro defendió la camiseta de Vélez Sarfield entre los años 1993 al 1996. Posteriormente, fichó por Atlético Rafaela y en 1998 llegó por todo lo alto a la institución estudiantil hasta 1999.

¿Hasta cuándo es el contrato de Álex Valera con Universitario?

En enero de 2024 y en vista de sus grandes actuaciones con la camiseta del elenco merengue, la directiva decidió renovarle contrato al 'killer' de Universitario hasta diciembre de 2026. De esta manera, el atacante peruano fue parte del bicampeonato del club.