Álex Valera da contundente respuesta sobre posible renovación con Universitario: "Quisiera..."

Universitario de Deportes atraviesa el mejor momento futbolístico de la temporada 2025 pues está a un paso de lograr el tan ansiado tricampeonato. Uno de los principales responsables de que el cuadro crema estén en la cima de la Liga 1 es Álex Valera, quien le dio el triunfo ante Sporting Cristal con un golazo.

'Valegol' es el futbolista con más tantos del plantel de la 'U' este año y uno de los goleadores del campeonato, por lo que desde el club quieren seguir contando con él por mucho tiempo, mostrando su deseo de renovarle el contrato. Sobre el tema se refirió el delantero, quien mencionó que eso se verá en diciembre. Sin embargo, sorprendió a los hinchas al asegurar que le gustaría quedarse toda la vida en el club.

"La renovación todavía se ve más adelante. Cómo él (Álvaro Barco) lo dijo, eso se ve a fin de año. Por mi parte, quisiera quedarme toda la vida, pero también creo que depende de lo que ellos busquen para el club más adelante, si estoy en sus planes o no. Eso se verá después, ahorita estoy enfocado en el partido de mañana", declaró antes de partir a Tarma para enfrentarse a ADT.

Video: Jax Latin Media

Álex Valera tiene contrato vigente con Universitario

El futbolista de 29 años volvió a club de Ate en enero 2023 tras un breve paso por Al Fateh de la Primera División de Arabia Saudita. Luego de una gran campaña, en la que salieron campeones venciendo en la final a Alianza Lima, la dirigencia merengue decidió extender el vínculo a inicios del 2024 por las siguientes tres temporadas, por lo que actualmente tiene contrato vigente hasta fines del 2026.

Álex Valera tiene contrato vigente con Universitario hasta el próximo año. Foto: Universitario de Deportes

Universitario se refirió sobre el futuro de Álex Valera

Tras la victoria sobre Sporting Cristal, el director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, se refirió acerca del futuro de Álex Valera, afirmando que merece poder ir a una liga más competitiva que la peruana, pero también manifestó su deseo que continúe en el plantel, revelando que el atacante está comprometido y contento en el club.

"Valera merece poder ir a un fútbol, por sus condiciones, por su profesionalismo, a una liga mucho más competitiva, pero él está sumamente contento con la U, tiene un compromiso inmenso con la institución, quiere jugar Libertadores, así es que hay que tener tranquilidad en su futuro porque sin duda vamos a valorar siempre lo que ha hecho y viene haciendo", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX