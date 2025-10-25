¡Oficial! Próximo partido importante de Universitario sufrió inesperado cambio de horario

0
Para sorpresa de los hinchas, trascendental partido que disputará Universitario por el torneo local sufrió un inesperado cambio de horario. Conoce todos los detalles.

Mauricio Ubillus
Universitario jugará su próximo partido por el torneo local en un nuevo horario.
Universitario jugará su próximo partido por el torneo local en un nuevo horario. | Composición Líbero
Universitario de Deportes está a un triunfo de asegurar el tricampeonato nacional, el cual podrían conseguir este domingo 26 de octubre ante ADT de visita en Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Los hinchas cremas esperan con ansias este partido, pero no es el único que tienen en agenda en los próximos días.

El equipo dirigido por Jorge Fossati no es el único que está firme en la lucha por ganar un título esta temporada, pues el plantel de reserva también es uno de los candidatos a ganar la primera edición de la Liga 3 y este lunes deberán afrontar un trascendental encuentro, el cual sorpresivamente ha sufrido un inesperado cambio de horario.

Próximo partido de Universitario sufrió cambio de horario

Este lunes 27 de octubre, los 'Cremitas' reciben a Estudiantil CNI por la vuelta de las semifinales de la Liga 3 2025 en Campo Mar, un duelo donde está en juego su pase a la gran final del torneo, que da un cupo directo a la Segunda División del próximo año. Inicialmente, este duelo iba a jugarse a las 11 de la mañana, pero se confirmó que tendrá un nuevo horario, más precisamente a las 3:00 de la tarde.

"El partido de vuelta por las semifinales de la Liga 3 entre Universitario de Deportes y Estudiantil CNI cambió de horario: ya no se jugará a las 11:00 a. m., ahora será a las 3:00 p. m.", dio a conocer el periodista deportivo Carlos Arrunátegui a través de un mensaje en sus redes sociales.

Universitario de Deportes, Liga 3

Se cambió el horario del partido de Universitario vs. Estudiantil CNI por la semifinal vuelta de la Liga 3 2025. Foto: Universitario de Deportes

Universitario está al borde de la eliminación en la Liga 3

El conjunto comandado técnicamente por Jorge Araujo está en un serio problema, pues en el choque de ida jugado en el Estadio Max Augustín de Iquitos, fueron derrotados por 1-0. Con este resultado, la 'U' complicó sus chances de seguir en carrera por el título y el ascenso a la Liga 2 del 2026.

Universitario vs Estudiantil CNI, Liga 3

Universitario perdió con Estudiantil CNI en la ida por las semifinales de la Liga 3. Foto: Universitario de Deportes

Sin embargo, como la diferencia ha sido mínima, aún tiene opciones de escribir su nombre en la final del certamen. Para que ello ocurra, los merengues deberán hacerse fuertes en su predio de Lurín y superar al 'Vendaval de la Selva' por dos tantos como mínimo. De solo hacerlo por un gol, tendrán que definir el pase a la próxima instancia en tanda de penales.

