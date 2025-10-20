0
Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY desde el Nacional
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Universitario de Deportes cerca de disputar la Liga 2 Perú la próxima temporada

Universitario está ilusionado con el tricampeonato de la Liga 1, y ahora algunos hinchas se sorprendieron al conocer que pueden jugar la Segunda División el 2026.

Francisco Esteves
Universitario puede jugar Segunda División.
¡Sorpresa! A inicios de temporada ningún hincha imaginaba que Universitario de Deportes se marche a la Segunda División del Perú (Liga 2), pero ahora esta posibilidad es una realidad y desconcentró a los aficionados merengues, quienes están obsesionados con el tricampeonato de la Liga 1.

Franco Velasco recibió un fuerte comentario.

PUEDES VER: Franco Velazco es duramente cuestionado tras polémicas declaraciones sobre Cristal: "Fue una..."

Como sabemos, la 'U' está a un paso de salir campeón del Perú por tercer año consecutivo, ya que únicamente depende de sí mismo y con dos victorias más habrá conseguido la hazaña. Pese a ello, en Ate no solo centran su atención en el Torneo Clausura sino también en la Liga 3 que se encuentra atravesando semifinales y los merengues tienen como rival a CNI de Iquitos.

En el partido de ida, Universitario perdió 1-0 y ahora definirá todo en Campo Mar, por lo que hay mucha expectativa por parte de la hinchada. Los cremas deben vencer y avanzar de ronda para estar más cerca de ascender a la Liga 2 la próxima temporada. Recordemos que en este certamen se encuentra compitiendo la reserva del club y no los dirigidos por Jorge Fossati.

Universitario

Universitario perdió con CNI en la ida de las semifinales.

Ahora, los merengues recibirán a Estudiantil CNI el lunes 27 de octubre desde las 11.00 horas de la mañana y si clasifica a la gran final ahí deberá chocar con el ganador de la llave entre José María Arguedas y Sport Huancayo (reserva). Recordemos que en este torneo también participó Alianza Lima, pero quedó eliminado en cuartos de final precisamente por los de Iquitos.

¿Cómo se clasifica a la Liga 2?

Únicamente el campeón de la Liga 3 asciende de forma directa a la Liga 2 del 2026, pero existe otro método para obtener la clasificación. El subcampeón de la Tercera División juega una especie de repechaje ante el subcampeón de la Copa Perú 2025, y el vencedor es quien obtiene el otro boleto para ser promovido.

AUTOR: Francisco Esteves

