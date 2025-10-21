¿Qué pasará con el partido de Sporting Cristal vs Universitario ante el estado de emergencia?

La programación del partido entre Sporting Cristal vs Universitario volvió a quedar en duda luego de que el presidente de la República, José Jerí, anunciara el estado de emergencia para Lima y Callao. Ante esta medida, los hinchas se preguntan qué sucederá con este trascendental duelo del Torneo Clausura 2025.

El clásico entre ‘cerveceros’ y ‘cremas’ está pactado para disputarse este jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. Sin embargo, el reciente anuncio del Gobierno ha generado incertidumbre sobre una posible reprogramación del encuentro.

¿Se suspenderá nuevamente el Sporting Cristal vs Universitario?

De acuerdo con la información de las autoridades, el decreto oficial establece que las actividades deportivas masivas deberán contar con un permiso especial para poder desarrollarse con normalidad.

Esto se debe a que un partido de tal magnitud como un clásico entre Sporting Cristal y Universitario, se requiere un amplio despliegue policial en medio del contexto de crisis social y de seguridad que atraviesa el país. No obstante, al no haberse decretado toque de queda ni restricciones horarias, es poco probable que el compromiso sea aplazado nuevamente.

Universitario se enfrentará ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura. Foto: Líbero

De esta manera, todo indica que el clásico moderno se jugará con total normalidad, siempre que se otorguen las garantías necesarias. Para ello, primero se deberá asegurar las garantías policiales para el desarrollo del partido.

El partido entre Sporting Cristal vs Universitario puede jugarse sin público

Aun así, no todas las noticias son alentadoras. Según declaró el exministro del Interior, José Elice, a Latina Noticias, existe la posibilidad de que el encuentro se juegue sin público en las tribunas, siempre y cuando las autoridad así lo soliciten.

“El partido también puede jugarse sin público, todo dependerá del acuerdo al que se llegue y que los comités de seguridad pidan que el partido se juegue sin público” , señaló el exfuncionario.

Universitario tendrá dos bajas para enfrentar a Sporting Cristal

El cuadro de Universitario no podrá contar con la presencia de Andy Polo y Jesús Castillo para enfrentar a Sporting Cristal, ya que ambos futbolistas deben cumplir una fecha de suspensión. En el caso de Polo fue expulsado en el partido ante Ayacucho FC, mientras que Castillo vio su quinta tarjeta amarilla, por lo que fue suspendido.