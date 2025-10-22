Universitario venció a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 y dio un paso importante rumbo al título nacional, generando la algarabía de los hinchas. Tras el encuentro disputado en el Estadio Nacional de Lima, el comentarista deportivo Mr. Peet no dudó en pronunciarse.

Fue en su programa ‘Madrugol’ donde se refirió al compromiso que a la ‘U’ le costó sacar adelante. Fiel a su estilo habló de lo que significó el camino del triunfo de los cremas, analizando el 1-0 que llegó a través de Martín Pérez Guedes y desató la algarabía de la hinchada en las tribunas del recinto deportivo.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre el partido de Universitario ante Ayacucho FC?

“Universitario se complicó solo el partido, yo creo que después del gol de Martín Pérez Guedes estaba pensando más en el partido con Sporting Cristal, pienso yo. Universitario estaba pensando en el partido con Cristal, y en ese ‘irse del partido’, con el pensamiento de que ‘ya está ya llegó el gol, la tarea más difícil ya la hicimos: hacer el gol, vamos a jugar tranquilos’, en ese momento viene el gol de Juan Lucumí cuando creo que la ‘U’ ya pensaba en el partido con Cristal, pero no tenía que ver con el trámite del partido”, dijo.

Partidos que les resta a Universitario en el Torneo Clausura