0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Juventus EN VIVO por Champions League
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Mr. Peet dejó fuerte mensaje sobre Universitario tras 1-0 a Ayacucho: "Ya pensaba en…"

El comentarista Mr. Peet no calló y dejó un rotundo mensaje sobre el rápido gol que hizo Universitario antes del empate de Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

Erickson Acuña
Mr. Peet dejó fuerte mensaje sobre Universitario tras 1-0 a Ayacucho
Mr. Peet dejó fuerte mensaje sobre Universitario tras 1-0 a Ayacucho
COMPARTIR

Universitario venció a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 y dio un paso importante rumbo al título nacional, generando la algarabía de los hinchas. Tras el encuentro disputado en el Estadio Nacional de Lima, el comentarista deportivo Mr. Peet no dudó en pronunciarse. 

Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura?

Fue en su programa ‘Madrugol’ donde se refirió al compromiso que a la ‘U’ le costó sacar adelante. Fiel a su estilo habló de lo que significó el camino del triunfo de los cremas, analizando el 1-0 que llegó a través de Martín Pérez Guedes y desató la algarabía de la hinchada en las tribunas del recinto deportivo.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre el partido de Universitario ante Ayacucho FC?

“Universitario se complicó solo el partido, yo creo que después del gol de Martín Pérez Guedes estaba pensando más en el partido con Sporting Cristal, pienso yo. Universitario estaba pensando en el partido con Cristal, y en ese ‘irse del partido’, con el pensamiento de que ‘ya está ya llegó el gol, la tarea más difícil ya la hicimos: hacer el gol, vamos a jugar tranquilos’, en ese momento viene el gol de Juan Lucumí cuando creo que la ‘U’ ya pensaba en el partido con Cristal, pero no tenía que ver con el trámite del partido”, dijo.

Partidos que les resta a Universitario en el Torneo Clausura

  • Fecha 14: Sporting Cristal vs. Universitario (Jueves 23/10 - 8:00 p.m.)
  • Fecha 16: ADT vs. Universitario (Domingo 26/10 - 3:30 p.m.)
  • Fecha 17: Descansa
  • Fecha 18: Universitario vs. Deportivo Garcilaso (Viernes 7/11 - 9:00 p.m.)
  • Fecha 19: Los Chankas vs. Universitario (Por programar)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Alianza anuncia oficialmente presentación de ex River Plate para todo el 2026: "Tiene el agrado..."

  2. Jesús Castillo no dudó en elogiar a ex Almería que será anunciado en Alianza Lima: "Muy feliz"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano