Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver
Universitario vs Ayacucho FC se enfrentan este lunes 20 de octubre EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Horarios y guía de canales para ver el partido.
Universitario vs Ayacucho FC medirán fuerzas este lunes 20 de octubre en el Estadio Nacional por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los cremas buscan dar un paso importante para lograr el tricampeonato. El compromiso está pactado para las 8:15 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO de GOLPERÚ.
¿A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC?
Entérate de los horarios confirmados para los diversos países para que no te pierdas ningún instante del partido de Universitario vs Ayacucho FC correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
- Perú, Ecuador y Colombia: 8:15 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 9:15 p.m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:15 p.m.
- México y Centroamérica: 7:15 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:15 p.m.
- España: 3:15 a.m. (del lunes)
¿Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO?
El Universitario vs Ayacucho FC será transmitido mediante la señal de GOLPERÚ, la cual está disponible mediante los canales 14 (SHD) y 714 (HD) de Movistar TV. Asimismo, para quienes deseen verlo ONLINE, estará disponible vía streaming en Movistar TV App (anteriormente Movistar Play).
Previa del partido de Universitario vs Ayacucho FC por Torneo Clausura de Liga 1 2025
Universitario de Deportes tiene la obligación de mantenerse en la senda del triunfo ante Ayacucho FC. Los cremas marchan como líderes en solitario y tienen todo encaminado para conquistar el título del Torneo Clausura y consagrarse como tricampeones nacionales. Por ello, buscarán hacer respetar su localía y ampliar a 7 puntos su ventaja sobre Cusco FC.
El cuadro merengue llega descansado a este compromiso, luego de que su duelo ante Sporting Cristal fuera reprogramado por motivos políticos. Ahora, los dirigidos por Jorge Fossati apuntan a extender su racha invicta de 10 partidos como local en la Liga 1.
Universitario es el principal candidato a quedarse con la victoria.
El cuadro crema contará con la presencia de sus principales figuras: Álex Valera y Jairo Concha. El delantero llega con algunas molestias físicas, pero el comando técnico confía en su olfato goleador. En tanto, ‘Jairoco’ se ha consolidado como el arma más desequilibrante del plantel, sumando 8 goles y 9 asistencias en lo que va del año.
Por su parte, Ayacucho FC afronta este duelo con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Los ‘Zorros’ se ubican en el puesto 16 de la tabla acumulada con 26 unidades, apenas uno por encima de la zona roja.
Ayacucho FC está obligado a ganar para escapar de la zona de descenso.
Por ello, están obligados a vencer a un complicado rival si quieren escalar posiciones y respirar con mayor tranquilidad. Además, el conjunto ayacuchano buscará romper su mala racha de dos encuentros consecutivos sin conocer la victoria.
Universitario vs Ayacucho FC: canales de transmisión
A continuación, te dejamos los canales confirmados para el Universitario vs Ayacucho FC para que puedas seguir la señal del GOLPERÚ EN VIVO ONLINE en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador: GOL TV.
- Perú: GOLPERU, Movistar Play.
- Chile, Colombia y Bolivia: GOL TV.
- Canadá: Fanatiz Canada.
- Venezuela: inter y GOL TV.
- México: Fanatiz Mexico y GOL TV.
- Centroamérica: GOL TV
- Estados Unidos: Fanatiz USA, GOLTV
Universitario vs Ayacucho FC: posibles alineaciones
Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Álex Valera.
Ayacucho FC: Juan Valencia; Jean Franco Falconí, Jonathan Bilbao, Brackson León, Alonso Yovera; Derlis Orué, Hideyoshi Arakaki, Diego Ramírez, Adrián de la Cruz, Juan Lucumí; Franco Caballero.
Universitario vs Ayacucho FC: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Apuestas
|Universitario
|Empate
|Ayacucho FC
|Betsson
|1.10
|8.40
|24.00
|Betano
|1.12
|7.50
|29.00
|Bet365
|1.10
|8.00
|21.00
|1xBet
|1.13
|7.40
|17.50
Últimos partidos de Universitario:
- 5/10/2025: Universitario 3-0 Juan Pablo II
- 1/10/2025: Alianza Atlético 0-2 Universitario
- 27/09/2025: Universitario 3-2 Cusco FC
- 20/09/2025: UTC 1-2 Universitario
- 14/09/2025: Melgar 1-2 Universitario
Últimos partidos de Ayacucho FC:
- 12/10/2025: Ayacucho FC 2-2 ADT
- 29/09/2025: Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC
- 25/09/2025: Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II
- 22/09/2025: Alianza Atlético 3-0 Ayacucho FC
- 18/09/2025: Ayacucho FC 0-1 Cusco FC
