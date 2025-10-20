¿El gol de la fecha? Martín Pérez Guedes anotó el 1-0 a favor de Universitario vs Ayacucho FC

Universitario de Deportes se enfrenta a Ayacucho FC en la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Nacional. El partido es un duelo parejo que se encuentra empatado 1-1, pero quien abrió el marcador fue el equipo crema con un golazo de Martín Pérez Guedes. Te mostramos el gol que podría ser calificado como el tanto de la fecha.

Martín Pérez Guedes anotó un golazo y le dio la ventaja parcial a Universitario sobre Ayacucho FC

A los 15 minutos del primer tiempo, Jesús Castillo se mandó un gran pase que superó a toda la defensa de Ayacucho FC y terminó en los pies de Martín Pérez Guedes, quien supo aprovecharlo y se llevó a un jugador para luego marcar un golazo.

Video: GOLPERÚ

Ayacucho FC empató 1-1 a Universitario con gol de Juan Lucumí

Si bien el gol significó la ventaja para la escuadra merengue, los dirigidos por Jorge Fossati solo disfrutaron de su parcial victoria por menos de 10 minutos, ya que el cuadro ayacuchano supo aprovechar un balón en el arco de Britos y anotó el empate 1-1.

Video: GOLPERÚ

A los 21 minutos de la primera mitad, el colombiano Juan Lucumí superó en velocidad a Williams Riveros y marcó otro golazo, esta vez en el arco de Universitario, venciendo a Sebastián Britos, quien no logró cerrar adecuadamente el ataque de Ayacucho FC.

Cabe destacar que el encuentro se vive al rojo vivo y uno de los protagonistas del encuentro es el arquero del equipo ayacuchano, el colombiano Juan Valencia, quien está atajando casi todos los remates merengues.

Es por eso que el partido sigue 1-1 y Universitario se preocupa debido a que mantiene una ventaja y está muy cerca de alcanzar el tricampeonato de la Liga 1, pero si en caso no gana podría complicar el sueño de todos los hinchas cremas.