Universitario empató 0-0 y puede quedar sin título nacional de la Liga el próximo partido

Universitario de Deportes continúa en la búsqueda de alcanzar todos los campeonatos posibles que su institución dispute durante la temporada 2025. Uno de ellos es la Liga 1 y otro la Liga Femenina. En el fútbol de varones, el equipo dirigido por Jorge Fossati avanza paso a paso hacia el tricampeonato, mientras que en el fútbol femenino, 'las leonas' disputan las semifinales y dependen mucho de un resultado en su próximo partido.

Universitario empató 0-0 y puede quedar sin opción al título si no gana su próximo partido

Universitario se enfrentó a Sporting Cristal y empataron 0-0 por la ida de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina Peruana en el Estadio Alberto Gallardo. Esto significa un grave momento para los hinchas merengues que buscan salir ganadores de este campeonato.

Universitario empató 0-0 ante Sporting Cristal por la ida de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

En el transcurso del partido, las dominantes fueron las jugadoras celestes; sin embargo, no lograron anotar goles para tomar la delantera en el marcador.

Otro buen desempeño dentro del encuentro se vio en la escuadra crema, obteniendo un bloque defensivo sólido que no fue penetrado por las jugadoras locales de Cristal.

Si bien el encuentro tuvo un juego claro y también una polémica que culminó con la expulsión del técnico de Universitario de Deportes, Usme, por reclamar airadamente un gol anulado.

Arévalo, futbolista crema, remató fuerte al arco de Sporting Cristal, pero este chocó en el palo y generó un rebote que Valerie Gherson anotó con potencia.

En una mala noticia para Universitario, la asistente del árbitro, Gabriela Oncoy, marcó posición adelantada de la delantera que había anotado el gol en tiempo de descuento.

Ahora, en caso de que la escuadra crema no logre ganar a las celestes en la vuelta de la semifinal, su oportunidad para salir como ganadores se complicará al no alcanzar la final del fútbol femenino.

El próximo partido de Universitario de Deportes y Sporting Cristal se jugará el 2 de noviembre en Campo Mar, donde se definirá a la primera finalista de la Liga Femenina.

La otra llave que se disputa está entre Alianza Lima y Carlos A. Manucci, quienes buscan su mejor rendimiento para alcanzar la final y el título del Torneo Clausura.