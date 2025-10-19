¡Atención! Ricardo Gareca es opción para firmar por histórico club peruano en 2026: "Gusta..."

0
Angel Curo
A pocas fechas de finalizar la temporada 2025, los equipos de la Liga 1 buscan cerrar el año con buenos resultados, mientras varios ya piensan en lo que será el 2026. En ese marco, surgió una noticia que ha generado gran expectativa: Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, puede retornar a nuestro país para sumarse a uno de los clubes más importantes del fútbol nacional.

El 'Trige' Gareca es uno de lo técnicos más recordados y queridos por todos los hinchas peruanos, pues fue el encargado de devolver a la selección peruana a una cita mundialista luego de 36 años. Por lo que muchos piden su regreso a la 'Bicolor', sin embargo, en esta ocasión está siendo pretendido por uno de los clubes más importantes del país: Universitario de Deportes.

Durante una emisión de 'Radio Nacional', el periodista deportivo Giancarlo Granda sorprendió a los hinchas al indicar que el conjunto estudiantil está evaluando el regreso del estratega argentino al club para la siguiente temporada. Sin embargo, fue enfático al señalar que en esta ocasión su retorno no sería para dirigir al equipo, sino para un cargo administrativo.

Video: Radio Nacional

"Me dijeron que el próximo año, Gareca puede entrar en el panorama de Universitario, no me dijeron si como técnico. Es un técnico que gusta, ojo con eso. Obviamente la ‘U’ tiene un entrenador como Fossati, que está próximo a ser campeón, pero podría entrar como una persona administrativa. Me dijeron que por ahí Gareca vuelve a Perú el próximo año", expresó el popular 'Flaco' Granda.

Por otro lado, su compañero de panel Jaime Valderrama también confirmó esta información y reveló más detalles sobre el posible cargo de Ricardo Gareca en Universitario. “Yo escuché que lo querían para el trabajo de menores, algo más administrativo, no tanto para que sea DT”, indicó.

Ricardo Gareca tuvo un paso por Universitario

Cabe recordar que Ricardo Gareca también tuvo un paso por Universitario de Deportes en su carrera, cuando asumió la dirección técnica del cuadro crema en septiembre de 2007. Con la ‘U’, el estratega argentino logró clasificar a la Copa Libertadores y, en la siguiente temporada, se consagró campeón del Torneo Apertura. Sin embargo, terminó perdiendo el título nacional ante la Universidad San Martín.

Trayectoria de Ricardo Gareca

  • Atlético San Martín Tucumán
  • Talleres
  • Independiente
  • Colón de Santa Fe
  • Quilmes
  • Argentinos Jrs
  • América de Cali
  • Independiente Santa Fe
  • Universitario
  • Velez Sarsfield
  • Palmeiras
  • Selección peruana
  • Selección chilena

