0
EN DIRECTO
Barcelona vs Girona por LaLiga
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Garcilaso, canales y dónde ver el partido por Liga 1?

En la nueva jornada 15 del Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso se enfrentarán en un partido sumamente importante seguir sumando en el Acumulado.

Jasmin Huaman
Deportivo Garcilaso recibe a Sporting Cristal en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Deportivo Garcilaso recibe a Sporting Cristal en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. | Foto: Composición Líbero /FB: ClubDeportivoGarcilasoOficial
COMPARTIR

Ambos equipos buscan no alejarse de los primeros lugares de la tabla general para mantener la ilusión de terminar la temporada 2025 de la mejor manera. Deportivo Garcilaso busca sacar ventaja de su localía frente a Sporting Cristal.

Partido de Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura no contará con VAR.

PUEDES VER: ¡Confirmado! Partido de Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura se jugará sin VAR

Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal se enfrentarán por el domingo 19 de octubre por la Liga 1 MAX ante la expectativa de los hinchas de ambos equipos. El partido se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Puedes seguir todas las incidencias y el minuto a minuto a través de Libero.pe.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

A continuación, te vamos a brindar todos los horarios de diferentes países para que sigas de cerca el encuentro entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

  • México: 4:30 p.m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 5:30 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 6:30 p.m.
  • Estado Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 6:30 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Chile: 7:15 p.m.
  • España: 12:30 a.m. del lunes 20 de octubre

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO?

La transmisión oficial del Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO está a cargo de la señal por internet de L1 MAX, señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Sporting Cristal vs. ADT?

Para ver el partido de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la transmisión oficial, puedes hacerlo por Liga 1 MAX. Estos son los otros canales para que sigas el cotejo.

  • Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD
  • DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD
  • Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD
  • Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD
  • Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD
  • Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Ex U de Chile se incorpora a Universitario y club lo hace oficial para desatar la emoción de hinchas

  2. ¡Confirmado! Partido de Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura se jugará sin VAR

  3. Universitario venció 1-0 a importante rival y quedó a solo una victoria de lograr el título

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano