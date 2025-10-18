Ambos equipos buscan no alejarse de los primeros lugares de la tabla general para mantener la ilusión de terminar la temporada 2025 de la mejor manera. Deportivo Garcilaso busca sacar ventaja de su localía frente a Sporting Cristal.

Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal se enfrentarán por el domingo 19 de octubre por la Liga 1 MAX ante la expectativa de los hinchas de ambos equipos. El partido se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Puedes seguir todas las incidencias y el minuto a minuto a través de Libero.pe.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

A continuación, te vamos a brindar todos los horarios de diferentes países para que sigas de cerca el encuentro entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

México: 4:30 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:30 p.m.

Estado Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 6:30 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Chile: 7:15 p.m.

España: 12:30 a.m. del lunes 20 de octubre

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO?

La transmisión oficial del Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO está a cargo de la señal por internet de L1 MAX, señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Sporting Cristal vs. ADT?

Para ver el partido de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la transmisión oficial, puedes hacerlo por Liga 1 MAX. Estos son los otros canales para que sigas el cotejo.