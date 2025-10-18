Alineaciones de Sporting Cristal vs Garcilaso: el novedoso once de Autuori para ganar en Cusco

Sporting Cristal no tiene margen de error si desea estar entre los cuatro primeros lugares del Acumulado. Bajo esa premisa, Paulo Autuori prepara lo mejor que tiene desde el arranque y espera conseguir tres puntos claves que lo motiven de cara al choque ante Universitario. Conoce la alineación de ambos elencos.

Alineación de Sporting Cristal

Así formará el equipo de Paulo Autuori en este choque ante Deportivo Garcilaso: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Santiago González y Felipe Vizeu.

De no haber inconvenientes, este será la alineación de los celestes para conseguir un triunfo en la Ciudad Imperial. Como se recuerda, su último choque en Cusco fue ante el elenco 'dorado' en el que perdieron 3-2, por lo que el estratega brasileño tratará de remediar los errores y conseguir una victoria ante un cuadro que también tiene la obligación de sumar para pelear los primeros lugares.

Sporting Cristal entrena para el partido ante Deportivo Garcilaso.

Alineación de Deportivo Garcilaso

Este es el once de Deportivo Garcilaso para hacer respetar la casa ante los 'rimenses': Zubczuk, Nunez, Lojas, Salazar, Canales, Beltrán, Erustes, Sandoval, Páucar, Bazán y Naya.

El esquema del 'Pedacito del Cielo' no se movería luego de su último triunfo ante Juan Pablo II. El equipo de Bustos sabe que debe ganar a un rival directo como Sporting Cristal, por lo que confía en su base para imponerse en la altura de Cusco y ante un conjunto del Rímac que muestra más falencias que virtudes en sus cotejos recientes.