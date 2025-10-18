0
Cienciano vs Cusco FC HOY EN VIVO por L1 MAX
Alineaciones de Sporting Cristal vs Garcilaso: el novedoso once de Autuori para ganar en Cusco

Conoce el once que presentará Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso en Cusco por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025.

Diego Medina
Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal juegan por el Torneo Clausura 2025.
Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal juegan por el Torneo Clausura 2025. | Foto: Composición LÍBERO.
Sporting Cristal no tiene margen de error si desea estar entre los cuatro primeros lugares del Acumulado. Bajo esa premisa, Paulo Autuori prepara lo mejor que tiene desde el arranque y espera conseguir tres puntos claves que lo motiven de cara al choque ante Universitario. Conoce la alineación de ambos elencos.

Deportivo Garcilaso recibe a Sporting Cristal en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Alineación de Sporting Cristal

Así formará el equipo de Paulo Autuori en este choque ante Deportivo Garcilaso: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Santiago González y Felipe Vizeu.

De no haber inconvenientes, este será la alineación de los celestes para conseguir un triunfo en la Ciudad Imperial. Como se recuerda, su último choque en Cusco fue ante el elenco 'dorado' en el que perdieron 3-2, por lo que el estratega brasileño tratará de remediar los errores y conseguir una victoria ante un cuadro que también tiene la obligación de sumar para pelear los primeros lugares.

Sporting Cristal

Sporting Cristal entrena para el partido ante Deportivo Garcilaso.

Alineación de Deportivo Garcilaso

Este es el once de Deportivo Garcilaso para hacer respetar la casa ante los 'rimenses': Zubczuk, Nunez, Lojas, Salazar, Canales, Beltrán, Erustes, Sandoval, Páucar, Bazán y Naya.

El esquema del 'Pedacito del Cielo' no se movería luego de su último triunfo ante Juan Pablo II. El equipo de Bustos sabe que debe ganar a un rival directo como Sporting Cristal, por lo que confía en su base para imponerse en la altura de Cusco y ante un conjunto del Rímac que muestra más falencias que virtudes en sus cotejos recientes.

Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso se alista para partido ante Sporting Cristal.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

