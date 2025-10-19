¡Oficial! Sporting Cristal anunció que enfrentará a Botafogo en nuevo torneo internacional

Sporting Cristal al igual que Alianza Lima, todavía no pierden la esperanza en ganar el Torneo Clausura 2025, y es que a falta de algunas jornadas para finalizar la presente edición de la Liga 1, los celestes pueden alcanzar una serie de resultados que les puede permitir llevarse el segundo campeonato del año. En medio de ello, la institución anunció por todo lo alto que se verá las caras contra Botafogo. Conoce más detalles.

Sporting Cristal oficializó su participación en torneo internacional para 2026

Pensando en seguir conservando el ritmo internacional el 2026, la escuadra bajopontina utilizó sus redes sociales para hacer oficial su participación en la Vitória CUP, torneo de verano que se llevará a cabo en tierras brasileñas.

"¡Confirmado! Sporting Cristal representará al Perú en la Vitória CUP 2026. El club que nació campeón, que lleva la celeste en el alma y la pasción en cada jugada. Desde Lima para el mundo, el mejor equipo peruano llega con la ilusión intacta y el compromiso de dejar el nombre del país en lo más alto", precisó el elenco cervecero en su cuenta de Instagram.

Sporting Cristal anunció que participará en la Vitória CUP 2026/Foto: Instagram

¿Qué es la Vitória Cup y cuándo será la fecha de lanzamiento para la edición 2026?

Es importante resaltar que, la denominada Vitória Cup es un prestigioso certamen internacional de carácter amistoso, que comenzó en julio de 2025 con la participación de históricas escuadras como: Cruzeiro de Brasil. Banfield y Defensa y Justicia de Argentina.

Vitória Cup 2026 contará con la participación de Sporting Cristal/Foto: Instagram

Bajo ese escenario, se busca que todos los elencos protagonistas no pierdan el ritmo futbolístico, en medio de fechas FIFA o también, el descanso que tienen las competencias tras el término de la temporada. En la edición 2026, Botafogo será el equipo que patrocina el evento, y de momento se confirmaron la presencia de América de Cali, y Vélez Sarsfield, sin embargo, se está a la expectativa que más elencos del extranjero, incluidos de Europa, puedan sumarse a la competencia.

Bajo ese contexto, los celestes deberán esperar hasta el próximo 17 de noviembre de este 2025, ya que desde ahí, la Vitória Cup hará su lanzamiento oficial y se podrán tener más detalles respecto a la fecha de inicio, entre otros detalles.