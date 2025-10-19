Sporting Cristal y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal es uno de los clubes que arrancó con pie derecho el Torneo Clausura 2025; sin embargo, comenzó a decaer en los últimos cotejos y complicó sus chances hacia el título. Pese a esta desazón que vive la hinchada, los números le permiten soñar con el trofeo, por lo que te comentamos lo que necesita el equipo de Paulo Autuori para hacerse del certamen.

¿Qué necesita Sporting Cristal para ser campeón del Torneo Clausura?

En primera instancia, es claro indicar que Sporting Cristal tiene más partidos por delante que sus rivales que están en la lucha del título del Torneo Clausura como Universitario y Cusco FC:

Fecha 15: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario de Deportes

Fecha 16: Sporting Cristal vs Los Chankas

Fecha 17: Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

Fecha 18: Sporting Cristal vs Cienciano

Fecha 19: Atlético Grau vs Sporting Cristal

Son un total de seis encuentros que tienen los celestes, lo que significa que son 18 puntos en disputa para anhelar el primer lugar del Clausura. Hoy por hoy, previo a su partido ante Deportivo Garcilaso, los celestes son séptimos con 19 unidades y están a 11 del líder.

Sporting Cristal anuncia su partido ante Deportivo Garcilaso.

Para ello, es claro que Sporting Cristal consiga el pleno de victorias (18 puntos) ante sus rivales de turno. Evidentemente, tiene dos plazas complicadas como Cusco ante Deportivo Garcilaso y Cutervo con Comerciantes Unidos. Ciudades de altura en el que el equipo del Rímac debe imponerse si es que quiere celebrar a fin de año.

Sin embargo, eso no es todo, ya que debe tener en cuenta el fixture que tiene Universitario de Deportes y Cusco FC:

Partidos de Universitario

Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario

Fecha 16: ADT vs Universitario

Fecha 17: Descansa Universitario

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso

Fecha 19: Los Chankas vs Universitario

Partidos de Cusco FC

Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau

Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC

Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys

Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC

En base a este panorama, se sabe que Sporting Cristal está a 11 unidades de Universitario en 18 puntos en disputa, por lo que necesita que los cremas no sumen más de 7 unidades. Ante ello, debe aguardar que los cremas caigan en sus dos cotejos de altura ante ADT y Los Chankas, para que haya 9 puntos que le resten a los 'merengues'. Es ahí, donde entra la importancia del choque directo entre celestes y cremas, ya que de ganar el equipo de Autuori se mantendría con esperanzas de conseguir el título.

No obstante, estos números también deben emplearse con Cusco FC, quien tiene cuatro partidos más por delante, lo que significa que hay 12 puntos por conseguir. Con 26 unidades actualmente, el equipo 'dorado' no debe sumar más de 11 puntos para que Sporting Cristal salga victorioso. Los rivales que tienen los cusqueños son difíciles de pronosticar, pero con un empate de ellos ayudaría a los celestes.