Alianza Lima y las 5 duras bajas que sufrirá para el partido ante Sport Huancayo

Alianza Lima se aferra al milagro en la recta final del Torneo Clausura 2025. Con el triunfo ante Sport Boys, en La Victoria aún tienen la ilusión en poder ganar la segunda parte del campeonato del año, y ahora los íntimos tendrán un partido realmente trascendental en sus aspiraciones de seguir sumando puntos en la tabla Acumulada frente a Sport Huancayo por la fecha 15 de la Liga 1.

Alianza Lima y las bajas confirmadas para enfrentar a Sport Huancayo

Sin embargo, más allá de los regresos de Guillermo Viscarra y Hernán Barcos, el conjunto grone no podrá contar con Kevin Quevedo, Alan Cantero, Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud y Pablo Lavandeira para el duelo ante el 'Rojo Matador'. Esta información la brindó el periodista Gerson Cuba en su cuenta oficial de 'X'.

Alianza Lima no llegará con el plantel completo para el partido ante Sport Huancayo

Como se recuerda, el popular 'Kevedinho' tuvo un fuerte golpe en el rostro durante el choque que afrontaron los victorianos con la 'Misilera', lo que derivó en que tenga que ser retirado en ambulancia a una clínica. Bajo ese escenario, y tras conocerse que sufrió una conmoción cerebral, el cuerpo técnico prefirió que por prevención no dispute este cotejo.

Convocados de Alianza Lima ante Sport Huancayo/Foto: X

Panorama similar acontece con los argentinos, Cantero y Enrique, quienes según lo que indicó Gerson Cuba, aún no están en 100% de condiciones para poder afrontar el encuentro, tras sus últimas lesiones.

A su vez, el volante Pablo Lavandeira, todavía continúa su proceso de recuperación, aunque ya realiza algunos trabajos diferenciados con el preparador físico, lo cierto es que, en Alianza Lima no quieren forzar su retorno y están a la espera que su vuelta a las canchas se de a fin de mes.

Finalmente, el mediocampista nacional Jean Pierre Archimbaud, será una de las ausencias con los blanquiazules por decisión técnica. El ex Melgar tampoco fue considerado en el encuentro contra Sport Boys y qudeará a la expectativa de volver a sumar minutos en la siguiente jornada.