Rebagliati se rindió ante delantero que le anotó a Cruz Azul y puede sumarse a Alianza: "Me gusta"

Alianza Lima se reencontró con el triunfo en el Torneo Clausura 2025 tras vencer 3-1 a Sport Boys por la fecha 14 de la Liga 1. Los blanquiazules no pierden la ilusión de acercarse al primer lugar que ocupa Universitario a falta de pocas fechas para terminar el campeonato. En medio de este escenario, el comentarista deportivo Diego Rebagliati sorprendió al rendirse ante un habilidoso delantero que viene de marcarle a Cruz Azul de México.

Diego Rebagliati elogió a delantero que puede sumarse a Alianza Lima

Geray Motta, es un joven delantero que viene brillando en la Sub 16 del cuadro grone. Recientemente, el futbolista le anotó un hat-trick a la 'Máquina Cementera' en la goleada 5-2 por la tercera fecha de la Adidas Cup Lima 2025. Con este resultado, el equipo íntimo logró firmar su pase a las semifinales del torneo donde ahora se verán las caras frente a Sporting Cristal.

Bajo esa premisa, en el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, Diego Rebagliati destacó su cuota goleadora y dejó en claro que para trascender en el fútbol peruano no necesariamente necesitas ser un jugador que supere el 1.85 de estatura, sino más bien, poseer una gran eficacia ofensiva.

Geray Motta marcó un triplete en la Adidas Cup Lima 2025/Foto: X

"Estamos empezando a creer que para jugar de '9' tienes que medir más de 1.85, tener buen juego aéreo, ser fuerte o ser como Paolo o Claudio. Pero también existen los '9' con Luis Suárez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lapadula o Valera, que no miden más de 1.80, pero son fuertes, bien armados y saben hacer goles. Hoy Motta demostró que jugando de delantero sabe anotar, que tiene el gol de una manera muy natural. Se puede construir un '9' desde características y no desde el prejuicio", sostuvo.

En esa línea, el ex Sporting Cristal aseguró que el delantero de Alianza Lima tiene todo el perfil para ganarse un lugar como el futuro centro delantero que necesita el balompié nacional. "Me gusta mucho más Motta como '9'. Es el tema del que más hablamos últimamente, pero tampoco le quiero meter presión a Motta como que tiene que ser la solución para los problemas de '9' del fútbol peruano", acotó.

Diego Rebagliati se refirió al hat-trick que marcó Geray Motta

Finalmente, el comentarista deportivo se pronunció respecto al triplete que anotó Motta en el choque entre íntimos y mexicanos. Ante ello, una vez más subrayó su capacidad goleadora y vislumbró un gran futuro en el conjunto blanquiazul. Como se recuerda, hoy en día es figura en la Sub 16, sin embargo, más adelante puede tener la chance de sumarse al equipo mayor, en base a su buen nivel futbolístico.

"Hoy Motta metió 3 goles jugando de '9'. El primero define como un crack desmarcándose en el área. Yo había escuchado buenas cosas de Motta, pero jugando detrás del punta. Creo que mientras más lo acerquen al gol y al área, hay más posibilidades de que sea un jugador importante", sentenció Rebagliati.