Mr. Peet dio detalles sobre fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026: "Es un animal"

A pesar de que la temporada todavía no termina para Alianza Lima, algunos nombres sobre salidas y fichajes han empezado a sonar, entre ellos está el de Azarias Londoño, jugador panameño que llegaría para reforzar la delantera de club blanquiazul. En ese sentido, Mr. Peet ofreció información exclusiva sobre cuál es el estado de estos rumores.

Pensando en lo que será la temporada 2026, Alianza Lima no solamente tiene en mente la renovación de Néstor Gorosito, sino también la reestructuración que se haría al plantel. La delantera ha sido un tema muy comentado durante todo el año y para el próximo año, el equipo íntimo podría reforzarse con un futbolista de 24 años.

Mr. Peet revela situación de Londoño con Alianza Lima

En el reciente programa de 'A presión', Mr. Peet señaló que tuvo la oportunidad de conversar con el entorno del actual atacante de Universidad Católica de Ecuador, donde se le informó que el equipo ecuatoriano cuenta con la prioridad para la compra de su pase que tiene un valor de 300 mil dólares.

"Pregunté, hice mi trabajo y me dijeron que la 'U' Católica tiene exclusividad sobre la opción de compra que son 300 mil dólares. La U. Católica va a hacer uso de la opción de compra", explicó el periodista deportivo.

En lo que va de esta temporada, el atacante panameño disputó un total de más de 35 partidos vistiendo la camiseta de la 'U' Católica de Ecuador, con 9 goles y 10 asistencias. Su convocatoria en Panamá también es indispensable desde el 2022.

¿Cuál es el valor actual de Azarias Londoño?

En Transfermarkt, detallan que el valor de Azarias Londoño tuvo un incremento notable tras sus destacadas actuaciones en el 2025. De 300 mil euros, el delantero panameño pasó a tener un valor de 800 mil euros.