Jefferson Farfán pidió a mundialista peruano firmar con Alianza Lima: "Ya estamos..."

El exfutbolista Jefferson Farfán dijo que ya están haciendo el equipo de Alianza Lima para la temporada 2026 con la incorporación de un mundialista.

Jefferson Farfán y un firme mensaje sobre Alianza Lima 2026.
Alianza Lima lucha por ganar todos los puntos en disputa del Torneo Clausura 2025 y quedar como Perú 2 para la Copa Libertadores 2026 tras quedar lejos del título nacional. En medio de esta situación, Jefferson Farfán se ilusiona con un plantel de ensueño para la próxima temporada con nombres de destacados mundialistas peruanos de Rusia 2018.

Fue en la reciente edición del programa ‘Enfocados’, un espacio de entrevistas a figuras del deporte que la ‘Foquita’ conduce junto al también exfutbolista Roberto Guizasola, donde conversó con Gianluca Lapadula y le mencionó que le encantaría que el ‘Bambino’ llegue a Matute, además de otro jugador. 

¿Quién es el mundialista peruano que Jefferson Farfán quiere en Alianza Lima?

“Si el hombre (Gianluca) va a Alianza Lima, yo pongo de la mía. Imagínate al hombre en Alianza con Sergio Peña al costado y Luis Advíncula también…. él también tiene que estar en Alianza, él tiene que vivir eso. Alianza es algo diferente, es pueblo. Ya estamos haciendo el equipo”, dijo entre risas a Roberto Guizasola cuando mencionaron además a Pedro Gallese en la portería.

