¿Lapadula a Alianza Lima? La reveladora frase de Jefferson Farfán que ilusiona a los hinchas

El delantero Gianluca Lapadula no la pasa bien en Spezia de Italia y Jefferson Farfán sorprendió a todo los hinchas de Alianza Lima con importante anuncio.

Para muchos hinchas, Gianluca Lapadula es uno de los futbolistas más importantes en el ataque, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera, al igual que en la selección peruana. Ahora, con camiseta de Spezia de Italia, espera recuperar su mejor nivel tras una mala racha goleadora.

Gianluca Lapadula es noticia en Italia tras su penal errado con Spezia.

En ese contexto, el popular ‘Bambino’ captó la atención de sus seguidores e hinchas de club con una conversación que tuvo con Jefferson Farfán en su programa ‘Enfocados’, espacio de entrevistas a figuras del deporte que la ‘Foquita’ conduce junto al también exfutbolista Roberto Guizasola.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre Gianluca Lapadula?

“Si el hombre (Gianluca) va a Alianza Lima, yo pongo de la mía. Imagínate al hombre en Alianza con Sergio Peña al costado y Luis Advíncula también”, dijo entre risas el popular ‘10 de la calle’ tras pedirle al ‘Bambino’ que refuerce a los blanquiazules para poder lograr los objetivos.

