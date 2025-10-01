DT de Spezia dio rotundo mensaje sobre el presente de Gianluca Lapadula tras su gol: "Un..."

Spezia y Reggiana empataron 1-1 por una nueva fecha de la Serie B de Italia en el que Gianluca Lapadula anotó el primer gol. Tras el partido disputado en el Estadio Mapei, el entrenador Luca D'Angelo se pronunció en conferencia de prensa y respondió diversas preguntas de los medios de comunicación

El delantero nacional abrió el marcador al minuto 26 tras un buen control del balón en el área rival. Sin embargo, Reggiana igualó las acciones a través de Natan Girma en la etapa complementaria, con lo que el equipo del peruano se quedó en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

¿Qué dijo el DT de Spezia sobre Gianluca Lapadula tras empate?

“Elijo al delantero según el tipo de partido. Me pareció que encajaba bien con (Gianluca) Lapadula, quien, además de su gol, tuvo una gran actuación. Su cambio tuvo un impacto significativo en el partido. En cuanto a los porteros, tengo tres, y saben que los trato como jugadores de campo. Puedo cambiarlos en cada partido”, dijo Luca D'Angelo.

Asimismo, se refirió sobre la sustitución del popular ‘Lapagol’ y explicó que el cambio del delantero de la Blanquirroja fue por un replanteamiento en el partido tras la expulsión que sufrieron poco antes del empate del rival: “Más allá del gol, lo hizo muy bien y sustituirlo fue una carga para nosotros”.

Spezia deberá enfocarse ahora en el próximo encuentro frente a Palermo a disputarse este sábado 4 de octubre, con el objetivo de alejarse del fondo. Un compromiso en el que Gianluca Lapadula intentará anotar nuevamente para recuperar su confianza.