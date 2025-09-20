DT de Spezia fue contundente sobre Gianluca Lapadula y su rol para la temporada: "Ahora está..."

Gianluca Lapadula fue protagonista de una de las novelas del mercado de fichajes tras ser vinculado con varios equipos e intentar salir del Spezia para unirse al Pescara de la Serie B, luego de perder protagonismo. Sin embargo, la operación no se concretó y ahora deberá luchar por recuperar un lugar en el once. En ese contexto, el técnico del cuadro italiano reveló cuál será el rol del delantero en su plantel.

El entrenador del Spezia, Luca D’Angelo, se refirió ante los medios al presente de Gianluca Lapadula, quien aún no ha sumado minutos en lo que va de la temporada. El técnico fue consultado sobre el estado físico del delantero y si finalmente será considerado para afrontar la Serie B.

En esa línea, el estratega aseguró que el atacante de la selección peruana atraviesa un gran momento físico y que tendrá la oportunidad de sumar minutos en el próximo partido.

Gianluca Lapadula volverá a ser considerado con el Spezia.

“(Gianluca) Lapadula está bien, sin duda ha incrementado su tiempo de juego y ahora está listo tanto para arrancar como para ingresar desde el banco durante el partido”, señaló D’Angelo, despejando los rumores sobre una posible mala relación.

Asimismo, el técnico remarcó que el equipo necesita elevar su nivel futbolístico para poder vencer a sus próximos rivales y poder encaminarse hacia el objetivo de regresar a la Serie A.

“En Empoli tuvimos un buen partido, pero ahora tenemos que dejarlo a un lado y pensar de inmediato en el partido del sábado, donde tendremos que intentar seguir en el camino tomado, tratando de hacerlo aún mejor. Contra la Juve Stabia tendremos que darle continuidad al rendimiento”, añadió.

Estadísticas de Gianluca Lapadula

Lapaudula aún no ha tenido minutos en lo que va de la temporada, por lo que ahora tendrá la oportunidad de demostrarle a su entrenador que será un gran aporte en la ofensiva del equipo y volver a ganarse un lugar entre los habituales convocados.

Desde su llegada al Spezia, su rendimiento ha ido de más a menos, pues empezó siendo un indiscutible pero su sequía goleadora le pasó factura y terminó perdiendo el puesto. En total, solo ha podido jugar 14 partidos donde anotó 4 goles.

¿Cuánto vale Gianluca Lapadula?

Según el portal internacional Transfermarkt, Gianluca Lapadula está valorizado en 750 mil euros a sus 35 años, una cifra que ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, teniendo en cuenta que su máximo valor de mercado fue de 8 millones en 2017.