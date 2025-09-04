0
EN DIRECTO
Perú vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias 2026

Directivo de Pescara dio sorprendente mensaje tras fallido fichaje de Lapadula: "Ha sido..."

El director deportivo de Pescara se pronunció rotundamente tras el fallido fichaje de Gianluca Lapadula para la Serie B y explicó los motivos que frustraron su llegada al club.

Angel Curo
Directivo de Pescara reveló el motivo por el que no ficharon a Lapadula
Directivo de Pescara reveló el motivo por el que no ficharon a Lapadula | Composición: Líbero
COMPARTIR

El futuro de Gianluca Lapadula fue una de las grandes novelas del último mercado de fichajes en el fútbol europeo. El delantero despertó el interés de varios clubes italianos y uno de los más sonados fue el Pescara. Sin embargo, pese al interés de ambas partes, no llegaron a un acuerdo. Ante ello, un directivo del club italiano rompió el silencio y se pronunció sin reservas sobre el frustrado fichaje.

Ex DT de la U de Chile habló sobre Alianza Lima.

PUEDES VER: Ex DT de la U de Chile lanza fuerte mensaje sobre Alianza Lima: "Siguen siendo unos..."

Directivo de Pescara se pronunció tras fallido fichaje de Gianluca Lapadula

Resulta que, el director deportivo del Pescara, Pasquale Foggia, brindó una entrevista para el medio italiano 'Rete 8', donde comentó el motivo por el cual no lograron mejorar su ataque con uno de los jugadores que más pretendían en el mercado de pases.

En ese sentido, Foggia aseguró que intentaron cerrar la llegada del 'Bambino', pero que desde un principio era una de las operaciones más complicadas, razón por la cual no se concretó su incorporación para afrontar la nueva temporada de la Serie B.

"Intentamos fichar a Coda y Lapadula, pero sin éxito. Eran situaciones complicadas y no pudimos asegurar a ninguno de los dos, pero las negociaciones eran objetivamente difíciles. ¿Tsadjout? Siempre ha sido un objetivo porque Vivarini lo había entrenado en el Frosinone. En cuanto al ataque, hicimos todo lo posible", expresó.

Gianluca Lapadula no logró firmar por el Pescara y seguirá en Spezia.

Gianluca Lapadula no ha jugado con Spezia esta temporada

Cabe resalta que, el delantero de la selección peruana aún no ha logrado disputar ni un solo minuto con la camiseta del Spezia esta temporada. Esto, luego de que el DT del equipo haya decidido no darle minutos para evitar algún tipo de lesión mientras se definía su llegada a otro equipo.

Sin embargo, al no concretarse su fichaje, es muy probable que Lapadula pueda volver a ser considerado para ser el '9' titular del Spezia a lo largo de la temporada, especialmente ya que firmó una ampliación de contrato hasta 2027.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Partidos de HOY EN VIVO, jueves 4 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

  2. Ex DT de la U de Chile lanza fuerte mensaje sobre Alianza Lima: "Siguen siendo unos..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano