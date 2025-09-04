Directivo de Pescara dio sorprendente mensaje tras fallido fichaje de Lapadula: "Ha sido..."

El futuro de Gianluca Lapadula fue una de las grandes novelas del último mercado de fichajes en el fútbol europeo. El delantero despertó el interés de varios clubes italianos y uno de los más sonados fue el Pescara. Sin embargo, pese al interés de ambas partes, no llegaron a un acuerdo. Ante ello, un directivo del club italiano rompió el silencio y se pronunció sin reservas sobre el frustrado fichaje.

Directivo de Pescara se pronunció tras fallido fichaje de Gianluca Lapadula

Resulta que, el director deportivo del Pescara, Pasquale Foggia, brindó una entrevista para el medio italiano 'Rete 8', donde comentó el motivo por el cual no lograron mejorar su ataque con uno de los jugadores que más pretendían en el mercado de pases.

En ese sentido, Foggia aseguró que intentaron cerrar la llegada del 'Bambino', pero que desde un principio era una de las operaciones más complicadas, razón por la cual no se concretó su incorporación para afrontar la nueva temporada de la Serie B.

"Intentamos fichar a Coda y Lapadula, pero sin éxito. Eran situaciones complicadas y no pudimos asegurar a ninguno de los dos, pero las negociaciones eran objetivamente difíciles. ¿Tsadjout? Siempre ha sido un objetivo porque Vivarini lo había entrenado en el Frosinone. En cuanto al ataque, hicimos todo lo posible", expresó.

Gianluca Lapadula no logró firmar por el Pescara y seguirá en Spezia.

Gianluca Lapadula no ha jugado con Spezia esta temporada

Cabe resalta que, el delantero de la selección peruana aún no ha logrado disputar ni un solo minuto con la camiseta del Spezia esta temporada. Esto, luego de que el DT del equipo haya decidido no darle minutos para evitar algún tipo de lesión mientras se definía su llegada a otro equipo.

Sin embargo, al no concretarse su fichaje, es muy probable que Lapadula pueda volver a ser considerado para ser el '9' titular del Spezia a lo largo de la temporada, especialmente ya que firmó una ampliación de contrato hasta 2027.