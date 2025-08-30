0

¡Sorpresivo! Verratti reveló inédita charla con Lapadula para fichar por Pescara: "Vínculo..."

Marco Verratti, accionista mayoritario de Pescara sorprendió al contar que sostuvo comunicación con el delantero Gianluca Lapadula para evaluar su posible vuelta al club.

Solange Banchon
Marco Verratti confesó charla con el delantero de Spezia, Gianluca Lapadula
Marco Verratti confesó charla con el delantero de Spezia, Gianluca Lapadula | Composición: Líbero
Gianluca Lapadula sigue siendo noticia y no necesariamente por haber extendido su vínculo con Spezia de la Serie B, en donde incluso su actual técnico Luca D' Angelo decidió no convocarlo al duelo de este sábado ante Catanzaro; sino más bien por las recientes declaraciones que brindó Marco Verratti, accionista mayoritario de Pescara. ¿El 'Bambino' pega la vuelta a su exequipo?

Marco Verratti confesó charla con Gianluca Lapadula

Mediante una reciente entrevista, el volante italiano, dio la sorpresa en los hinchas al revelar que conversa diariamente con 'Lapagol'. En esa línea, manifesó su deseo de hacer un intento en pleno mercado de pases, para tratar de que el atacante de 35 años pueda volver a las filas de los 'Adriáticos'.

Gianluca Lapadula extendió contrato con Spezia de Italia

"Hablo a menudo con Gianluca, y esperamos que pueda regresar a Pescara. Sigue teniendo un fuerte vínculo con la ciudad y todos guardan buenos recuerdos del delantero. Haremos todo lo posible para reforzar el equipo", manifestó el ex PSG.

(Video: TG8)

Pero eso no es todo, ya que, el presidente de Pescara,Daniele Sebastiani también se pronunció al respecto y decidió confesar que ve con buenos ojos el posible fichaje del futbolista ítalo-peruano ya que la directiva busca la llegada de tres refuerzos.

"Necesitamos tres jugadores: Un delantero, un centrocampista y un defensa. Me gustaría recuperar a Lapadula, y estamos trabajando duro en ello para su regreso", argumentó el mandamás de los 'Albiazules'.

Spezia empató ante Catanzaro por la Serie B de Italia

El último sábado, Spezia no pudo de local y sin Gianluca Lapadula igualó sin goles contra Catanzaro, en el partido válido por la fecha 2 de la Serie B de Italia. En su próximo compromiso, el elenco del 'Bambino' tendrá que jugar contra el Empoli en calidad de visita.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

