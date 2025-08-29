- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¡Inédito! DT de Spezia tomó drástica decisión con Gianluca Lapadula pese a haber firmado hasta 2027
Luca D'Angelo entrenador de Spezia de Italia sorprendió al tomar una tajante medida con el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula en la Serie B. ¿Qué pasó?
Recientemente se conoció que el delantero Gianluca Lapadula había extendido su contrato con Spezia de Italia; lo que sorprendió de gran manera a los hinchas pues se venía voceando que podría volver a Pescara tras su falta de continuidad.
PUEDES VER: Mientras Tiago Volpi gana más de 60 mil dólares, revelan el sueldo de Erick Noriega en Gremio
La decisión que tomó el DT de Spezia con Gianluca Lapadula
En medio de este escenario, previo al próximo partido ante Catanzaro, el técnico Luca D'Angelo brindó una conferencia de prensa, y una de las preguntas que le realizaron fue respecto a la convocatoria del 'Bambino' para dicho compromiso. ¿Qué dijo?
En diálogo con los medios, el estratega de 54 años dejó en claro que, pese a haber superado la lesión de su tobillo, el comando técnico tomó la decisión de no incluirlo en la nómina del equipo que enfrentará a los 'Aurirojos'.
"¿Lapadula y Zurkowski serán convocados? Zurkowski sí, Lapadula no", expresó el estratega. D'Angelo no brindó detalles respecto a la ausencia de Lapadula en la lista de Spezia, y todo podría tratarse de una medida netamente técnica.
(Video: América Deportes)
Gianluca Lapadula: trayectoria profesional
- F. C. Pro Vercelli 1892
- A. S. D. Calcio Ivrea
- Parma
- Atlético Roma
- Ravenna F.C.
- San Marino Calcio
- Cesena F.C.
- Frosinone Calcio
- Teramo Calcio
- Pescara
- A.C. Milan
- Genoa
- U.S. Lecce
- Benevento
- Cagliari
- Spezia
Próximo partido de Spezia:
Según la programación oficial, el siguiente partido de Spezia será este sábado 30 de agosto ante Catanzaro por la jornada 2 de la Serie B de Italia en el Estadio Alberto Picco a las 14:00 horas de Perú.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00