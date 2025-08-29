¡Inédito! DT de Spezia tomó drástica decisión con Gianluca Lapadula pese a haber firmado hasta 2027

Recientemente se conoció que el delantero Gianluca Lapadula había extendido su contrato con Spezia de Italia; lo que sorprendió de gran manera a los hinchas pues se venía voceando que podría volver a Pescara tras su falta de continuidad.

La decisión que tomó el DT de Spezia con Gianluca Lapadula

En medio de este escenario, previo al próximo partido ante Catanzaro, el técnico Luca D'Angelo brindó una conferencia de prensa, y una de las preguntas que le realizaron fue respecto a la convocatoria del 'Bambino' para dicho compromiso. ¿Qué dijo?

En diálogo con los medios, el estratega de 54 años dejó en claro que, pese a haber superado la lesión de su tobillo, el comando técnico tomó la decisión de no incluirlo en la nómina del equipo que enfrentará a los 'Aurirojos'.

"¿Lapadula y Zurkowski serán convocados? Zurkowski sí, Lapadula no", expresó el estratega. D'Angelo no brindó detalles respecto a la ausencia de Lapadula en la lista de Spezia, y todo podría tratarse de una medida netamente técnica.

Gianluca Lapadula: trayectoria profesional

F. C. Pro Vercelli 1892

A. S. D. Calcio Ivrea

Parma

Atlético Roma

Ravenna F.C.

San Marino Calcio

Cesena F.C.

Frosinone Calcio

Teramo Calcio

Pescara

A.C. Milan

Genoa

U.S. Lecce

Benevento

Cagliari

Spezia

Próximo partido de Spezia:

Según la programación oficial, el siguiente partido de Spezia será este sábado 30 de agosto ante Catanzaro por la jornada 2 de la Serie B de Italia en el Estadio Alberto Picco a las 14:00 horas de Perú.