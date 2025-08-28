Mientras Tiago Volpi gana más de 60 mil dólares, revelan el sueldo de Erick Noriega en Gremio

Gremio luchará para ser el próximo campeón del Brasileirao 2025. Por ese motivo, el 'Tricolor Gaúcho' viene anunciando a grandes fichajes, siendo Erick Noriega y Arthur Melo, los más recientes. Sin embargo, a inicios de temporada el club también se reforzó con el futbolista Tiago Volvi, procedente de Toluca de México.

Actualmente, el golero se desempeña como titular en el once de Mano Menezes y poco a poco se ha convertido en un referente en el arco del elenco de Porto Alegre, lo que llena de optimismo a la afición tras su importante nivel esta temporada. A propósito de eso, la página Salary Sport, reveló que el experimentado guardameta de 34 años percibe 64,512 dólares mensuales.

El sueldo de Erick Noriega en Gremio de Brasil

¿Y Erick Noriega? El mismo portal también precisó que, el 'Samurái' gana aproximadamente 40 mil dólares con Gremio de Brasil, lo que evidencia su gran presente deportivo tras su llegada al 'Tricolor'.

Erick Noriega llegó a Gremio tras destacar con Alianza Lima

Cabe mencionar que, el ex Alianza Lima firmó un contrato con Gremio hasta finales de la temporada 2028, el cual conlleva a que la escuadra brasileña planifique un importante proyecto a futuro con el talentoso defensa de la selección peruana.

Erick Noriega: trayectoria profesional como futbolista

S-Pulse U18

Shimizu S-Pulse

Machida Zelvia

SV Straelen

Universidad San Martín de Porres

Comerciantes Unidos

Alianza Lima

Valor en el mercado de Erick Noriega

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo refiere que en la actualidad Erick Noriega ostenta 1.40 millones de euros en el mercado de pases a sus 23 años.