La última publicación de Erick Noriega tras no debutar en Gremio y quedarse en banca

Erick Noriega dejó Alianza Lima en pleno Torneo Clausura 2025 para firmar por Gremio de Porto Alegre donde inició una nueva historia en su carrera desde Brasil. La expectativa por ver su debut creció durante los últimos días; sin embargo, se quedó en la banca de suplentes para tristeza de sus seguidores.

El entrenador Mano Menezes decidió no contar con él para el partido contra Ceará por la fecha 20 del Brasileirao, el cual fue uno de los más esperados por los hinchas blanquiazules y del propio elenco brasileño. Tras el compromiso disputado el último sábado, el popular ‘Samurai’ llamó la atención en redes sociales.

Erick Noriega y la publicación que compartió en Instagram

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, el defensa peruano no dudó en compartir las publicaciones de Gremio donde se encuentra haciendo los trabajos respectivos con sus compañeros del plantel, pensando en su próximo encuentro frente a Flamengo por el Brasileirao.

La publicación del 'Samurai' en Brasil | Foto: Instagram: Erick Noriega

Aunque solo se trata de unas imágenes de los entrenamientos con el equipo brasileño, lo cierto es que no dejó de captar la atención de los hinchas y cibernautas que siguen de cerca el contenido que sube.

Erick Noriega es uno de los futbolistas peruanos más importantes en la defensa que tuvo la Liga 1 en los últimos años. Su gran temporada con el plantel de Néstor Gorosito le permitió ser opción de formar parte de equipos del extranjero, fichando por Gremio de Porto Alegre donde inició una nueva etapa.

Erick Noriega: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.