¿Y Erick Noriega? Gremio ficharía a mediocampista internacional tras charla con Cristiano Ronaldo
¡Golpe en el mercado! Gremio no se queda atrás y está a un paso de dar el batacazo con mediocampista internacional. Club tuvo que hablar con Cristiano Ronaldo.
Gremio de Erick Noriega no quiere quedarse con los brazos cruzados y aprovechará al máximo este mercado de pases para potenciar su equipo. Si bien el volante nacional aún no logra debutar con el 'Tricolor', desde Brasil informan que harán de todo por otro futbolista internacional que se desempeña en el mediocampo.
PUEDES VER: DT de Erick Noriega en Gremio sorprende con fuerte comentario sobre jugador titular: "No es…"
Gremio quiere fichar a Otavio de Al Nassr
Según informó el portal "Soccer News Gremio", el mediocampista de Al Nassr de Arabia Saudita tiene todo listo para ser nuevo jugador del conjunto brasileño. Se espera que se resuelvan ciertos puntos contractuales para que sea presentado por todo lo alto a la afición.
"Grêmio tiene un acuerdo con el mediocampista Otávio, del Al-Nassr, para ser el nuevo número 10. El proyecto de Grêmio agradó al portugués y su cuerpo técnico. Otávio ahora está intentando llegar a una rescisión amistosa con el club saudí para unirse al Tricolor de forma gratuita", informaron.
Gremio de Erick Noriega habló con Cristiano Ronaldo para fichar a Otavio
Luiz Felipe Scolari, actual coordinador deportivo de Gremio, aprovechó la amistad que tiene con Cristiano Ronaldo para que interceda por el fichaje de Otavio al cuadro 'Tricolor'. Se sabe que ambos han compartido muchos años en Portugal, por lo que espera que todo vaya concretándose con el pasar de los días.
"Luiz Felipe Scolari actúa como intermediario en las negociaciones, aprovechando su amistad con Cristiano Ronaldo y sus fuertes conexiones con jugadores y figuras influyentes en Portugal", indican.Luiz Felipe Scolari charló con Cristiano Ronaldo para que se logre el fichaje de Otavio.
Erick Noriega espera su debut con Gremio
El próximo partido de Gremio será ante Flamengo por el Brasileirao. Erick Noriega espera sumar minutos en este choque clave de la temporada, el cual está programado para el domingo 31 de agosto a las 14:00 hora peruana (16:00 horas de Brasil). Posterior a este duelo, el ex Alianza Lima se sumará a la Videna con la selección peruana.
