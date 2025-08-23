- Hoy:
Gremio sorprende y toma firme decisión con Erick Noriega para partido del Brasileirao
A días de su presentación oficial, Gremio le comunicó firme decisión a Erick Noriega, ex Alianza Lima, de cara al partido ante Ceará por el Brasileirao.
Erick Noriega es uno de los refuerzos de Gremio para la presente temporada 2025. Luego de su gran actuación con Alianza Lima, el volante peruano ha sido observado por uno de los poderosos elencos de Brasil, por lo que se llegó a concretar las negociaciones para la transferencia inmediata.
En medio de su presentación ante la prensa brasileña, Erick Noriega no ocultó su alegría por fichar con el elenco 'Tricolor Gaúcho'. Dejó unas palabras que conmovieron a los presentes, y con un portugués muy fluido que impactó a todos los ultras y seguidores de Gremio.
Tras este momento, Gremio le notificó de una decisión a Noriega de cara al próximo partido ante Ceará a jugarse hoy, sábado 23 de agosto, a partir de las 21:00 horas de Brasil (19:00 horas de Perú). El volante nacional ha sido convocado y tiene altas chances de debutar ante los miles de hinchas presentes en el Arena do Gremio de Porto Alegre.
Convocados de Gremio: Erick Noriega en lista
El DT Mano Menezes no dudó en convocar a sus 23 jugadores para el partido de Gremio ante Ceará por la jornada 21 del Brasileirao. Está junto a las estrellas actuales del elenco 'Tricolor', como el ex Barcelona de España como Martin Braithwaite.Gremio anuncia a Erick Noriega dentro de la lista de convocados.
Erick Noriega rompe su silencio desde Brasil
Tras ser presentado oficialmente en Gremio, Erick Noriega no ocultó su sentir por todo lo que vive a sus 23 años de edad. Recordó la vez que estuvo en Segunda División y que con esfuerzo logró dar ese gran salto internacional que anhelaba desde muy niño.
"Uno no pensaba que todo iba a pasar tan rápido. Unos años atrás estaba jugando en Segunda División. Para mí es mucha felicidad estar aquí hoy en un equipo tan grande, con mucha historia, campeón mundial", expresó.
