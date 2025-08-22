- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
¿A qué hora juega Gremio y dónde ver el debut de Erick Noriega en Brasil?
Erick Noriega se convirtió en nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre y los hinchas se ilusionan con el debut del exzaguero de Alianza Lima.
En pleno Torneo Clausura 2025, Alianza Lima sorprendió a sus hinchas confirmando la partida de Erick Noriega al extranjero donde defenderá la camiseta de Gremio de Porto Alegre. Como era de esperarse, su esperado debut genera expectativa en los aficionados del elenco brasileño.
Erick Noriega y un nuevo inicio en Gremio de Porto Alegre
El ‘Samurai’ iniciará una nueva historia en su carrera futbolística y luchará por ganarse un lugar en el once de su nuevo club. Tras ser presentado en conferencia de prensa, el exdefensor del cuadro blanquiazul quedó listo para disputar su primer partido en tierras brasileñas.
El ‘Samurai’ se encuentra a disposición para que el entrenador de Gremio, Mano Menezes decida cuándo lo utilizará para que demuestre todo su talento en la cancha y lograr los objetivos con el plantel. El equipo tendrá un importante partido por el Brasileirao frente a Ceará este sábado 23 de agosto.
¿A qué hora juega Gremio vs Ceará?
A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el Gremio vs Ceará, correspondiente al Brasileirao:
- Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.00 p. m.
- México: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 9.00 p. m. | (PT): 6.00 p. m.
- España: 2.30 a. m. (del domingo 24)
¿Dónde ver Gremio vs Ceará EN VIVO?
Para poder ver el partido de Gremio vs Ceará EN VIVO ONLINE GRATIS, por el Brasileirao, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Brasil: GloboplayZappingClaro TV+Amazon Prime VideoSky+Vivo PlaySporTVPremiere
- México: Fanatiz Mexico
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- Estados Unidos: Fanatiz USAPremiere
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90