¿A qué hora juega Gremio y dónde ver el debut de Erick Noriega en Brasil?

En pleno Torneo Clausura 2025, Alianza Lima sorprendió a sus hinchas confirmando la partida de Erick Noriega al extranjero donde defenderá la camiseta de Gremio de Porto Alegre. Como era de esperarse, su esperado debut genera expectativa en los aficionados del elenco brasileño.

Erick Noriega y un nuevo inicio en Gremio de Porto Alegre

El ‘Samurai’ iniciará una nueva historia en su carrera futbolística y luchará por ganarse un lugar en el once de su nuevo club. Tras ser presentado en conferencia de prensa, el exdefensor del cuadro blanquiazul quedó listo para disputar su primer partido en tierras brasileñas.

El ‘Samurai’ se encuentra a disposición para que el entrenador de Gremio, Mano Menezes decida cuándo lo utilizará para que demuestre todo su talento en la cancha y lograr los objetivos con el plantel. El equipo tendrá un importante partido por el Brasileirao frente a Ceará este sábado 23 de agosto.

¿A qué hora juega Gremio vs Ceará?

A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el Gremio vs Ceará, correspondiente al Brasileirao:

Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 9.00 p. m. | (PT): 6.00 p. m.

España: 2.30 a. m. (del domingo 24)

¿Dónde ver Gremio vs Ceará EN VIVO?

Para poder ver el partido de Gremio vs Ceará EN VIVO ONLINE GRATIS, por el Brasileirao, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión: