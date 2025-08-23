Martín Liberman dio firme mensaje sobre Erick Noriega y recordó a Boca: "Ojalá que le vaya..."

Erick Noriega se convirtió en tendencia tras su salida de Alianza Lima para convertirse en el nuevo refuerzo de Gremio de Porto Alegre donde buscará lograr los objetivos. El popular ‘Samurai’ dejó la Liga 1 en pleno Torneo Clausura para afrontar un nuevo reto en su carrera, generando diversas reacciones como fue el caso de Martín Liberman.

Y es que el reconocido periodista argentino analizó el fichaje del defensa nacional que tuvo una buena temporada con el equipo de Néstor Gorosito, tanto en el campeonato local como en torneos internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana), convirtiéndose en una de las principales figuras.

¿Qué dijo Martín Liberman sobre Erick Noriega tras su fichaje por Gremio?

“Erick Noriega jugó muy bien contra Boca Juniors. ¿Se acuerdan? Sí lo tengo perfectamente visto, ojalá que le vaya muy bien en Gremio. Muy bien juega Noriega, me acuerdo que contra Boca jugó muy bien”, dijo Martín Liberman recientemente en su canal de YouTube.

El periodista argentino tiene conocimiento detallado sobre el ahora exfutbolista de Alianza Lima, por lo que cree en su buen desempeño con camiseta del elenco brasileño y adaptarse a su juego. Cabe mencionar que el ‘Samurari’ fue presentado ante los hinchas y medios de comunicación el último viernes.

El zaguero de 23 años inició así una nueva etapa en su carrera. En conferencia de prensa, el popular ‘Samurai’ respondió diversas preguntas, llamando la atención su perfecto dominio del portugués.

Erick Noriega fue oficializado en Gremio de Porto Alegre

Erick Noriega: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.