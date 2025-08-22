- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Erick Noriega sorprende con firme mensaje durante conferencia en Gremio: "Estaba jugando en…"
El futbolista Erick Noriega dejó Alianza Lima para fichar por Gremio de Porto Alegre y fue presentado en conferencia de prensa en Brasil.
En medio de gran expectativa, Erick Noriega fue oficializado en Gremio de Porto Alegre durante una conferencia de prensa realizada en Brasil el último viernes. Como era de esperarse, el exzaguero de Alianza Lima respondió diversas preguntas de los medios de comunicación que llegaron al lugar.
PUEDES VER: Erick Noriega impactó a todos en Brasil al hablar perfecto portugués y revela dónde aprendió
El popular ‘Samurari’ contó que tuvo ritmo esta temporada donde formó parte del equipo de Néstor Gorosito, siendo una de las figuras en los partidos de la Liga 1 y torneos internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana). Ahora, está poniéndose a punto para hacer su debut en el plantel de Mano Menezes.
¿Qué dijo Erick Noriega tras ser presentado en Gremio?
“Uno no pensaba que todo iba a pasar tan rápido. Unos años atrás estaba jugando en Segunda División. Para mí es mucha felicidad estar aquí hoy en un equipo tan grande, con mucha historia, campeón mundial”, dijo el exzaguero de Alianza Lima en conferencia.
Por otro lado, reveló que podrá adaptarse al fútbol brasileño como ya lo hizo anteriormente cuando estuvo en otra liga del extranjero años atrás. Con un portugués fluido, el defensa peruano captó la atención de todos.
“La cultura japonesa ayudó bastante con la adaptación. Duré cuatro años en Perú, ahora adaptarme a Brasil es difícil, pero no imposible para mí. Ya pasé por eso. Ahora tengo mi familia, mi esposa está conmigo. No voy a sufrir mucho”, agregó.
Erick Noriega: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90