0

Erick Noriega sorprende con firme mensaje durante conferencia en Gremio: "Estaba jugando en…"

El futbolista Erick Noriega dejó Alianza Lima para fichar por Gremio de Porto Alegre y fue presentado en conferencia de prensa en Brasil.

Erickson Acuña
Erick Noriega fue anunciado en Gremio de Porto Alegre.
Erick Noriega fue anunciado en Gremio de Porto Alegre. | X - Gremio
En medio de gran expectativa, Erick Noriega fue oficializado en Gremio de Porto Alegre durante una conferencia de prensa realizada en Brasil el último viernes. Como era de esperarse, el exzaguero de Alianza Lima respondió diversas preguntas de los medios de comunicación que llegaron al lugar. 

Erick Noriega llegó a Brasil para ser oficializado en Gremio.

PUEDES VER: Erick Noriega impactó a todos en Brasil al hablar perfecto portugués y revela dónde aprendió

El popular ‘Samurari’ contó que tuvo ritmo esta temporada donde formó parte del equipo de Néstor Gorosito, siendo una de las figuras en los partidos de la Liga 1 y torneos internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana). Ahora, está poniéndose a punto para hacer su debut en el plantel de Mano Menezes.

¿Qué dijo Erick Noriega tras ser presentado en Gremio?

“Uno no pensaba que todo iba a pasar tan rápido. Unos años atrás estaba jugando en Segunda División. Para mí es mucha felicidad estar aquí hoy en un equipo tan grande, con mucha historia, campeón mundial”, dijo el exzaguero de Alianza Lima en conferencia.

Por otro lado, reveló que podrá adaptarse al fútbol brasileño como ya lo hizo anteriormente cuando estuvo en otra liga del extranjero años atrás. Con un portugués fluido, el defensa peruano captó la atención de todos.

“La cultura japonesa ayudó bastante con la adaptación. Duré cuatro años en Perú, ahora adaptarme a Brasil es difícil, pero no imposible para mí. Ya pasé por eso. Ahora tengo mi familia, mi esposa está conmigo. No voy a sufrir mucho”, agregó.

Erick Noriega: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

