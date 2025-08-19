- Hoy:
Erick Noriega da firme respuesta a Gorosito tras su molestia en conferencia: "Siempre estuvieron..."
Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, se mostró molesto tras salida de Erick Noriega, por lo que futbolista dejó firme mensaje antes de partir a Brasil.
Alianza Lima concretó el traspaso de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre tras llegar a un acuerdo en este mercado de pases. En medio de esta noticia que generó un sinfín de emociones en tienda blanquiazul, uno de los que mostró su molestia en conferencia de prensa fue Néstor Gorosito, quien al ser consultado por la partida de su volante atinó a dar cortante respuesta.
PUEDES VER: Erick Noriega y su insólita reacción tras conocer que Aquino lo reemplazará en Alianza: "No sé si…"
"¿Noriega? Solo hablo de fútbol, prefiero no decir nada. No daré mi opinión", fueron las firmes palabras del 'Pipo' al ser consultado sobre la salida de su volante a Gremio de Porto Alegre.
Erick Noriega se dirige a Néstor Gorosito
El horas de la noche del pasado lunes 18 de agosto, el volante peruano se dirigió al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para enrumbar a Brasil y finiquitar detalles con Gremio para ser presentado como su nuevo refuerzo. En medio de sus declaraciones por afrontar este desafío en su carrera profesional, no dudó en dejar unas palabras del estratega argentino, Néstor Gorosito.
Y es que Erick Noriega agradeció al comando técnico por todo su aporte para seguir creciendo a nivel profesional. Si bien hubo una incomodidad del DT en conferencia de prensa cuando se le consultó por él, desde la postura del 'Samurái' hay un sentir de gratitud por el aporte a su persona. Del mismo modo, no olvidó a anteriores técnicos que fueron fundamentales en Alianza Lima.
"Bastante. No solo Gorosito… Restrepo, Mariano Soso, Navarro, Marioni… el comando técnico de cada uno siempre estuvieron ahí conmigo. Me aconsejaron desde el día uno que llegué a Alianza Lima. Todos aportaron su granito de arena para yo seguir mejorando", expresó.
(VIDEO: José Varela - Youtube)
Erick Noriega será jugador de Gremio
Hoy, martes 19 de agosto, Erick Noriega se reunirá con los directivos de Gremio para ultimar detalles con respecto a su incorporación al cuadro de Porto Alegre. El volante pasará por los exámenes médicos y luego firmará contrato para concentrar cuanto antes con el elenco 'Tricolor'.
