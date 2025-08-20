'Chorri' Palacios no se guardó y dio fuerte mensaje tras llegada de Pedro Aquino a Alianza: "Un..."

En el último día del cierre de mercado de pases de la Liga 1 2025, Alianza Lima sorprendió gratamente con el fichaje del mediocampista Pedro Aquino al elenco de La Victoria. El volante buscaba tener mayores oportunidades, y ahora apunta a hacer historia con camiseta blanquiazul, luego de su reciente etapa en Santos Laguna de México.

'Chorri' Palacios dejó rotundo mensaje tras el anuncio de Pedro Aquino en Alianza Lima

El arribo de la 'Roca' a tienda íntima viene generando diversas reacciones, especialmente, en algunos exfutbolistas que han sido identificados en Sporting Cristal. Precisamente, Roberto Palacios, no tardó en pronunciarse, y en esta ocasión pidió bastante respeto por la decisión que tomó el volante de la selección peruana. Además, recordó que en un primer momento, el jugador tuvo el deseo de regresar al cuadro del Rímac.

"La gente no se pone en el lugar de Aquino. Y si Aquino dijo eso (que solo jugaría en Sporting Cristal), fue porque era su ilusión, y si lanzó eso, era para que los directivos de Cristal escuchen ese pedido que estaba haciendo él. Yo también lo hubiera hecho, para que la directiva me llame y se comuniquen. Creo que no lo hicieron al final, o si lo habrán hecho, ya Cristal terminó con sus refuerzos y no se pudo lograr", sostuvo en el programa 'Chorrigolazos' de YouTube.

De la misma manera, el exfutbolista peruano se dirigió a la hinchada de la escuadra cervecera, y no dudó en reiterar que se le tenga empatía a Pedro Aquino, ya que ante todo es un profesional.

"Hay que entender un poquito los hinchas de Cristal y no darle con palo. Al contrario, estar agradecidos porque él dijo en un principio que quería volver a Cristal, y si no se pudo por ambas cosas, no sabemos tampoco lo que pasó", acotó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Pedro Aquino con Alianza Lima?

El volante nacional Pedro Aquino se encuentra en condición de préstamo con Alianza Lima, procedente de Santos Laguna de México por un periodo de un año. Es decir hasta mediados de la temporada 2026. Cabe recordar que, también tiene la opción de compra, al término del contrato.