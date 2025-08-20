Jayo dio rotundo calificativo a Pedro Aquino y lo comparó con Noriega en Alianza: "Es más..."

Pedro Aquino es el último fichaje de Alianza Lima para luchar por el título de esta temporada. El volante, con amplia experiencia en el extranjero, se sumará al plantel liderado por el DT argentino Néstor Gorosito luego de su reciente paso por el fútbol mexicano. Jayo Legario, referente del conjunto victoriano opinó de forma tajante tras oficializarse su llegada a Matute.

Juan Jayo dejó firme calificativo a Pedro Aquino y lo comparó con Erick Noriega

En el programa de YouTube 'Estudio Fútbol', el exvolante del elenco íntimo decidió exponer las principales diferencias entre el 'Samurái' y la 'Roca'. De esta manera, calificó a Aquino como un jugador más "agresivo" en la marca, a comparación del flamante defensa de Gremio de Porto Alegre, quien también puede desempeñarse como pivote.

Pedro Aquino es nuevo jale de Alianza Lima para pelear por el título de la Liga 1 2025/Composición: GLR

"La diferencia que yo veo es la agresividad que tiene Aquino para la marca. Él tiene más agresividad que Noriega. Noriega es más posicional, por ahí un poquito más de lectura en cuanto al partido para poder robar alguna pelota, pero Aquino es más agresivo para ir a marcar", manifestó el 'Pulpo'.

Bajo ese contexto, Jayo Legario destacó que el ex América tenga como una de sus virtudes el juego en ofensiva, tal y como lo ha venido haciendo en la selección peruana. Recordemos que, con la 'Bicolor', la 'Roca' registra algunas anotaciones de cabeza y también asistencias de gol.

"También pisa mucho el área. Lo he notado en la selección, y en unos partidos jugando en la liga mexicana, que le gusta llegar al área y tener posibilidad de hacer un gol, se las rebusca siempre en ese aspecto", acotó.

Pedro Aquino y su paso por Santos Laguna de México

La 'Roca' defendió la camiseta de Santos Laguna de México por dos temporadas; de las cuales disputó oficialmente 40 compromisos, así también anotó un gol y brindó 3 asistencias. En los últimos partidos no venía siendo considerado por lesión, sin embargo, luego el club azteca confirmó que el volante de 30 años está en buenas condiciones físicas.