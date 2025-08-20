Presidente de Gremio sorprende con rotundo mensaje al ser consultado por Erick Noriega: "Una..."

Erick Noriega ya está en Brasil donde pasó los exámenes médicos; para ser anunciado como nuevo refuerzo de Gremio de Porto Alegre. En medio de este contexto, una de las autoridades del club que se pronunció respecto al fichaje del joven defensa es el presidente Alberto Guerra. ¿Qué dijo?

Presidente de Gremio fue tajante al referirse al fichaje de Erick Noriega

En una entrevista que brindó con Globo Esporte, el mandamás del equipo 'Tricolor Gaúcho' dejó en claro que, en primer lugar, solo hablará respecto a la llegada oficial de futbolistas en pleno mercado de pases 2025. Aún así, manifestó sus intenciones de que el elenco brasileño seguirá fortaleciendo su plantel con el arribo de nuevos jales.

Erick Noriega será nuevo fichaje de Gremio de Brasil/Composición: GLR

"Solo hablaré de los jugadores después de que se anuncien y fichen, pero lo que puedo decirle a nuestra enorme afición es que llevamos mucho tiempo trabajando para incorporar nuevos jugadores que nos ayuden. Tuvimos a dos jugadores aquí en su segundo partido que marcaron una gran diferencia: Balbuena y Carlos Vinicius, que estuvieron muy bien. Y sabemos que con la llegada de nuevos refuerzos, muchos de ellos en plena forma, el Gremio se fortalecerá aún más", explicó Guerra.

De otro lado, el presidente de Gremio se refirió al reciente triunfo del cuadro de Mano Menezes frente a Atlético Mineiro en condición de visitante por el Brasileirao. En tal sentido, no dudó en valorar la entrega del equipo para tratar de salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil.

"Esta victoria es para todos los que creyeron, y a pesar de todas las críticas que recibimos esta semana, recibí muchos mensajes de apoyo de la afición, que sabe que es un momento difícil. Incidentes como el de ayer no nos ayudan a salir de esta situación; al contrario, dificultan las cosas para los jugadores que están aquí y para otros que podrían venir a Gremio pero no quieren", sentenció.

Próximo partido de Gremio:

Tras el compromiso ante Atlético Mineiro, Gremio de Porto Alegre jugará en condición de local contra Ceará por una nueva fecha del Brasileirao 2025 en el Arena do Gremio. La cita será este sábado 23 de agosto a las 19:30 horas locales de Perú y 21:30 horas de Brasil.