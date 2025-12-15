Bolívar vs Blooming EN VIVO por semifinal de la Copa Paceña: horarios y dónde ver

Bolívar y Blooming se enfrentan, este martes 16 de diciembre, por la ida de la Copa Paceña 2025 en el estadio Real Santa Cruz. El partido está pactado para las 14:00 horas de Perú y 15:00 horas de Bolivia. La transmisión del compromiso estará a cargo de Futbol Canal.

Un partido de pronóstico reservado. Ambos equipos quieren hacer gala de su historia y lograr el pase a la final de la Copa Paceña 2025. Blooming está quinto en la tabla con 46 puntos.

En la última fecha del torneo local, Blooming perdió 1-0 contra Guiabirá. Tras finalizar el partido, el DT Mauricio Soria expresó su malestar por la caída y cuestionó el accionar del árbitro.

"Nosotros no negociamos ningún partido. Somos un equipo que entra a jugarlo todo por el todo en cualquier cancha. En estas 30 fechas, si hemos perdido por mérito deportivo, han sido muy pocos partidos, y el de esta noche no por méritos deportivos que perdimos", señaló el entrenador de Blooming.

Blooming pidió a sus hinchas alentar este partido.

Bolívar ganó 3-1 a Oriente Petrolero y sus hinchas quieren cerrar el año con el otro. El entrenador Flavio Robatto resaltó los partidos que disputó su equipo en este 2025 y la ilusión de sus jugadores en alcanzar los objetivos.

"Ha sido una muy buena temporada. Ojalá que nos queden cuatro partidos, queremos culminar de la mejor manera, con un trofeo más", indicó el DT de Bolívar.

¿A qué hora juega Bolívar vs. Blooming?

Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

México: 13:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 15:00 horas.

¿Dónde ver Bolívar vs. Blooming?

La transmisión del partido entre Bolívar contra Blooming por la Copa Paceña 2025 estará a cargo de Futbol Canal.

Bolívar vs Blooming: entrada

Zona Entradas Butaca 100.00 Bs Preferencia Alta 80.00 Bs Preferencia Baja 70.00 Bs General 40.00 Bs Curva 30.00 Bs Menores 10.00 Bs.

Bolívar vs Blooming: apuestas

Apuestas Blooming Empate Bolívar Betano 3.10 3.45 2.10 1xBet 2.94 3.48 2.14 CoolBet 3.00 3.50 2.20 DoradoBet 2.90 3.40 2.12

Bolívar vs Blooming: Posible alineación

Bolívar: Diego Méndez, Luis Paz, Santiago Echeverría, Fernando Mena, Jesús Sagredo, Anderson Ayhuana, Ervin Vaca, Jhon Velásquez, Carlos Melgar, Jesús Velásquez y Patricio Rodríguez.

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Becerra, Gabriel Valverde, Marc Enoumba, César Romero, Moisés Villarroel, Denilson Durán, Richard Spenhay, Matías Abisab, Guilmar Centella y César Menacho.