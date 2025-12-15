Tolima vs Junior EN VIVO por final de la Liga BetPlay: horario, pronóstico y dónde ver

Se define al nuevo campeón de la Liga BetPlay 2025. Tolima vs Junior se verán las caras este martes por la gran final vuelta del torneo colombiano a partir de las 19:30 horas locales de Perú. Ambas escuadras dejarán la vida en el campo para quedarse con el trofeo, así que no te puedes perder la transmisión en exclusiva por la señal de Win Sports.

Antesala de la final de la Liga BetPlay Tolima vs Junior

Tolima va por la verdadera hazaña en aras de la definición del título nacional del fútbol colombiano. Con 3 goles en contra, 'El Vinotinto y Oro' tendrá que tratar de remontar el marcador frente al 'Tiburón' luego de un partido en donde el cuadro de Barranquilla tuvo a José Enamorado, como una de las grandes figuras.

El extremo izquierdo fue clave para que el equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias saque una valiosa ventaja en la ida; de manera que, los 'Rojiblancos' no deberán confiarse si quieren estar más cerca de sumar un nuevo título en su historia.

Junior sacó ventaja en la final de ida ante Tolima por la Liga BetPlay

Mientras tanto, el elenco de Lucas González sufrirá la sensible baja del futbolista Sebastián Guzmán, quien recibió la cartulina roja y se perderá la vuelta en Ibagué. Al margen de eso, el plantel se muestra convencido de afrontar un partido totalmente diferente para recortar la distancia en el marcador desde el primer minuto.

De hecho, el estratega al lado de su comando técnico ya alistan una renovada estrategia con la misión de ir por la heroica en su estadio, donde contarán con el incondicional apoyo de sus hinchas.

"Tenemos que evaluarlo y encontrar las respuestas en el fútbol. Lógicamente que ellos jueguen acá con un estadio lleno y como se sentía el ambiente es una ventaja para el equipo local, ahora nos toca regresar a casa. Soy un afortunado de poder estar al frente de estos jugadores y esto todavía no se acaba. Son 180 minutos de final, quedan 90 y aunque sea difícil no es imposible", expresó el DT de Tolima en conferencia de prensa.

(Video:

¿Cuándo juega Tolima vs Junior?

De acuerdo a la programación oficial, Tolima vs Junior serán protagonistas de un partidazo este martes 16 de diciembre por la vuelta de la gran final de la Liga BetPlay 2025 en el Estadio Manuel Murillo Toro.

¿A qué hora juega Tolima vs Junior?

El choque entre el 'Glorioso' y los 'Rojiblancos' por la definición del título de la Liga BetPlay 2025 quedó pactado para disputarse desde las 19:30 horas locales de Perú y Colombia. Te compartimos la guía de horarios en los demás países.

México: 18:30 horas

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19.30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

¿Dónde ver Tolima vs Junior EN VIVO?

La transmisión del partido Tolima vs Junior por la final de la Liga BetPlay 2025 irá EN VIVO para territorio colombiano a través de la señal de RCN Nuestra Tele, Futbol, Win Sports, y la plataforma streaming, Win Play.

Canadá: Fanatiz Canada

Chile: RCN Nuestra Tele

Colombia: RCN Nuestra Tele, Win+, Futbol, Win Play

Ecuador: RCN Nuestra Tele

Internacional: Bet365

México: RCN Nuestra Tele, Fanatiz Mexico

Perú: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, RCN Nuestra Tele

Venezuela: RCN Nuestra Tele

Tolima vs Junior: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Tolima es favorito sobre Junior por la final vuelta de la Liga BetPlay 2025.

Casas de apuestas Tolima Empate Junior Betsson 1.88 3.35 4.15 Betano 1.95 3.45 4.50 Bet365 1.85 3.40 4.33 1XBET 1.88 3.34 4.15 Coolbet 1.90 3.50 3.85 Doradobet 1.90 3.25 4.20

Tolima vs Junior: alineaciones posibles

Tolima: Neto; Hurtado; Torres, Angulo, Hernández; Nieto, Rovira; J. González, Pérez, M. González; Parra.

Neto; Hurtado; Torres, Angulo, Hernández; Nieto, Rovira; J. González, Pérez, M. González; Parra. Junior: Silveira; Guerrero, Monzón, Peña, Suárez; Didier Moreno, Celis, Castrillón, Enamorado, Chará; Paiva.

Tolima: últimos 5 partidos

Junior 3-0 Tolima

Tolima 1-0 Fortaleza

Atlético Bucaramanga 0-0 Tolima

Tolima 1-0 Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe 1-2 Tolima

Junior: últimos 5 partidos

Junior 3-0 Tolima

Independiente Medellín 2-1 Junior

Junior 2-1 América de Cali

Junior 2-1 Atlético Nacional

Atlético Nacional 1-1 Junior

¿Dónde jugarán Tolima vs Junior?

El Estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en la localidad de Ibagué, Colombia será el recinto deportivo donde se enfrenten las escuadras de Tolima vs Junior por la definición del título de la Liga BetPlay 2025. Aquel escenario puede recibir un promedio de 30.000 asistentes.