Tolima vs Junior EN VIVO por final de la Liga BetPlay: horario, pronóstico y dónde ver
Este martes, Tolima vs Junior se vuelven a enfrentar por la final vuelta de la Liga BetPlay 2025 en el Estadio Manuel Murillo Toro. La transmisión irá EN VIVO por Win Sports.
Se define al nuevo campeón de la Liga BetPlay 2025. Tolima vs Junior se verán las caras este martes por la gran final vuelta del torneo colombiano a partir de las 19:30 horas locales de Perú. Ambas escuadras dejarán la vida en el campo para quedarse con el trofeo, así que no te puedes perder la transmisión en exclusiva por la señal de Win Sports.
PUEDES VER: Jorge Almirón, ex Boca Juniors, suena fuerte como DT de campeón de Liga: "Primeros contactos"
Antesala de la final de la Liga BetPlay Tolima vs Junior
Tolima va por la verdadera hazaña en aras de la definición del título nacional del fútbol colombiano. Con 3 goles en contra, 'El Vinotinto y Oro' tendrá que tratar de remontar el marcador frente al 'Tiburón' luego de un partido en donde el cuadro de Barranquilla tuvo a José Enamorado, como una de las grandes figuras.
El extremo izquierdo fue clave para que el equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias saque una valiosa ventaja en la ida; de manera que, los 'Rojiblancos' no deberán confiarse si quieren estar más cerca de sumar un nuevo título en su historia.
Junior sacó ventaja en la final de ida ante Tolima por la Liga BetPlay
Mientras tanto, el elenco de Lucas González sufrirá la sensible baja del futbolista Sebastián Guzmán, quien recibió la cartulina roja y se perderá la vuelta en Ibagué. Al margen de eso, el plantel se muestra convencido de afrontar un partido totalmente diferente para recortar la distancia en el marcador desde el primer minuto.
De hecho, el estratega al lado de su comando técnico ya alistan una renovada estrategia con la misión de ir por la heroica en su estadio, donde contarán con el incondicional apoyo de sus hinchas.
"Tenemos que evaluarlo y encontrar las respuestas en el fútbol. Lógicamente que ellos jueguen acá con un estadio lleno y como se sentía el ambiente es una ventaja para el equipo local, ahora nos toca regresar a casa. Soy un afortunado de poder estar al frente de estos jugadores y esto todavía no se acaba. Son 180 minutos de final, quedan 90 y aunque sea difícil no es imposible", expresó el DT de Tolima en conferencia de prensa.
(Video:
¿Cuándo juega Tolima vs Junior?
De acuerdo a la programación oficial, Tolima vs Junior serán protagonistas de un partidazo este martes 16 de diciembre por la vuelta de la gran final de la Liga BetPlay 2025 en el Estadio Manuel Murillo Toro.
¿A qué hora juega Tolima vs Junior?
El choque entre el 'Glorioso' y los 'Rojiblancos' por la definición del título de la Liga BetPlay 2025 quedó pactado para disputarse desde las 19:30 horas locales de Perú y Colombia. Te compartimos la guía de horarios en los demás países.
- México: 18:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Colombia: 19.30 horas
- Bolivia: 20:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
- Argentina: 21:30 horas
- Brasil: 21:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
- Paraguay: 21:30 horas
- Chile: 21:30 horas
¿Dónde ver Tolima vs Junior EN VIVO?
La transmisión del partido Tolima vs Junior por la final de la Liga BetPlay 2025 irá EN VIVO para territorio colombiano a través de la señal de RCN Nuestra Tele, Futbol, Win Sports, y la plataforma streaming, Win Play.
- Canadá: Fanatiz Canada
- Chile: RCN Nuestra Tele
- Colombia: RCN Nuestra Tele, Win+, Futbol, Win Play
- Ecuador: RCN Nuestra Tele
- Internacional: Bet365
- México: RCN Nuestra Tele, Fanatiz Mexico
- Perú: RCN Nuestra Tele
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, RCN Nuestra Tele
- Venezuela: RCN Nuestra Tele
Tolima vs Junior: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Tolima es favorito sobre Junior por la final vuelta de la Liga BetPlay 2025.
|Casas de apuestas
|Tolima
|Empate
|Junior
|Betsson
|1.88
|3.35
|4.15
|Betano
|1.95
|3.45
|4.50
|Bet365
|1.85
|3.40
|4.33
|1XBET
|1.88
|3.34
|4.15
|Coolbet
|1.90
|3.50
|3.85
|Doradobet
|1.90
|3.25
|4.20
Tolima vs Junior: alineaciones posibles
- Tolima: Neto; Hurtado; Torres, Angulo, Hernández; Nieto, Rovira; J. González, Pérez, M. González; Parra.
- Junior: Silveira; Guerrero, Monzón, Peña, Suárez; Didier Moreno, Celis, Castrillón, Enamorado, Chará; Paiva.
Tolima: últimos 5 partidos
- Junior 3-0 Tolima
- Tolima 1-0 Fortaleza
- Atlético Bucaramanga 0-0 Tolima
- Tolima 1-0 Independiente Santa Fe
- Independiente Santa Fe 1-2 Tolima
Junior: últimos 5 partidos
- Junior 3-0 Tolima
- Independiente Medellín 2-1 Junior
- Junior 2-1 América de Cali
- Junior 2-1 Atlético Nacional
- Atlético Nacional 1-1 Junior
¿Dónde jugarán Tolima vs Junior?
El Estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en la localidad de Ibagué, Colombia será el recinto deportivo donde se enfrenten las escuadras de Tolima vs Junior por la definición del título de la Liga BetPlay 2025. Aquel escenario puede recibir un promedio de 30.000 asistentes.
