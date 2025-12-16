0
Premios The Best 2025 EN VIVO: quién ganó, nominaciones y favoritos

La gala de entrega de los Premios The Best 2025 se lleva a cabo HOY martes 16 de diciembre desde Doha. Conoce los nominados y más detalles de la ceremonia.

Solange Banchon
Nominados, ganadores y favoritos en los Premios The Best 2025
Nominados, ganadores y favoritos en los Premios The Best 2025 | Foto: FIFA
Desde el hotel Fairmont, Doha, sigue EN DIRECTO la gala de entrega de los Premios The Best 2025. A continuación, repasa quiénes serán elegidos como los mejores jugadores, jugadoras y equipos del año en este prestigioso evento que organiza la FIFA.

¿A qué hora son los premios The Best?

De acuerdo a la programación oficial, los premios The Best 2025 darán inicio desde las 12:00 horas locales de Perú. Te compartimos, los horarios en los demás países del continente sudamericano.

  • Perú: 12:00 horas
  • Ecuador: 12:00 horas
  • Colombia: 12:00 horas
  • Bolivia: 13:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Brasil: 14:00 horas
  • Uruguay: 14:00 horas
  • Paraguay: 14:00 horas
  • Chile: 14:00 horas

Gianluigi Donnarumma es elegido como el mejor arquero

El portero del Manchester City acaba de ser designado por la FIFA como el mejor arquero. De esta manera, Gianluigi Donarumma acaba de hacer historia al superar a prestigiosos goleros como Thibaut Courtois del Real Madrid, y Wojciech Szczesny del Barcelona.

Finalistas masculinos:

  • Pedri - Barcelona
  • Lamine Yamal - Barcelona
  • Raphinha - Barcelona
  • Kylian Mbappé - Real Madrid
  • Ousmane Dembelé - PSG
  • Vitinha - PSG
  • Nuno Mendes - PSG
  • Achraf - PSG
  • Harry Kane - Bayern Múnich
  • Cole Palmer - Chelsea
  • Mohamed Salah - Liverpool

Finalistas femeninos:

  • Aitana - Barcelona
  • Patri Guijarro - Barcelona
  • Claudia Pina - Barcelona
  • Alexia Putellas - Barcelona
  • Mariona Caldentey - Arsenal
  • Ewa Pajor - Barcelona
  • Alessia Russo - Arsenal
  • Leah Williamson - Arsenal
  • Chloe Kelly - Manchester City
  • Sandy Baltimore - Chelsea
  • Nathalie Björn - Chelsea
  • Lucy Bronze - Chelsea
  • Lauren James - Chelsea
  • Kadidiatou Diani - Lyon
  • Melchie Dumornay - Lyon
  • Lindsey Heaps - Lyon
  • Temwa Chawinga - Kansas City

Finalistas técnicos masculino:

  • Luis Enrique - PSG
  • Mikel Arteta - Arsenal
  • Roberto Martínez - Portugal
  • Hansi Flick - Barcelona
  • Javier Aguirre - México
  • Enzo Maresca - Chelsea
  • Arne Slot - Liverpool

Finalistas técnicos femenino:

  • Jonatan Giráldez - Olympique Lyon
  • Sonia Bompastor - Chelsea
  • Seb Hines - Orlando City
  • Renee Slegers - Arsenal
  • Sarina Wiegman - Inglaterra

Finalistas arqueros:

  • David Raya - Arsenal
  • Thibaut Courtois - Real Madrid
  • Wojciech Szczesny - Barcelona
  • Alisson - Liverpool
  • Emiliano Martínez - Aston Villa
  • Manuel Neuer - Bayern Múnich
  • Yann Sommer - Inter
  • Gianluigi Donnarumma - Manchester City

Finalistas arqueras:

  • Cata Coll - Barcelona
  • Ann-Katrin Berger - Gotham
  • Christiane Endler - Lyon
  • Hannah Hampton - Chelsea
  • Anna Moorhouse - Orlando City
  • Chiamaka Nnadozie - Brighton
  • Phallon Tullis-Joyce - Manchester United

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

