¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026, dónde ver y en qué canal lo pasan?

Llegó el día de ver el sorteo del Mundial 2026 que organiza la FIFA para junio del siguiente año. Todo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a partir de las 12:00 hora peruana con la transmisión de DSports, América TV y DGO. 48 selecciones afrontarán este nuevo formato del certamen futbolístico, en el que 42 tienen su plazo directo a esta instancia.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el estado de Washington DC, Estados Unidos. Cada autoridad de los países participantes se harán presente en el Centro Kennedy para vivir este magno evento que dejará conformado los 12 grupos.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El horario del sorteo del Mundial 2026 será a las 12:00 horas en Perú (17:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 11:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Washington): 12:00 horas

Venezuela, Bolivia: 13:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 14:00 horas

España: 18:00 horas

Bombos para el sorteo del Mundial 2026. Foto: FIFA.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se verá por la señal internacional de DirecTV Sports (Hoy DSports) y mediante el aplicativo DGO para sintonizarlo mediante teléfono móvil, PC y SmarTV. En Perú, se verá exclusivamente y únicamente por América TV GO, más no mediante el Canal 4 en señal abierta.

Equipos clasificados al Mundial 2026

De momento solo 42 de 48 selecciones clasificaron al Mundial 2026. Se espera completar los cupos luego del repechaje en marzo del próximo año.

Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos

AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

OFC: Nueva Zelanda

UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

Bombos del sorteo del Mundial 2026