Panini America presenta portada dedicada a Canadá y Estados Unidos de su colección Copa Mundial 2026

A escasos días del esperadísimo sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Panini América acaba de presentar un diseño especial que rinde homenaje a Canadá y Estados Unidos para engalanar la edición coleccionable de su legendario álbum de cromos. Miles de millones de aficionados al fútbol podrán volver a disfrutar de esta tradición con motivo de la competición que promete ser el mayor espectáculo deportivo de todo el planeta y el más extenso.

La colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA™ de Panini lleva más de cincuenta años haciendo las delicias de aficionados y coleccionistas de todo el planeta y rinde a su vez homenaje a los jugadores y las selecciones que se enfrentan por conquistar el título más codiciado del deporte rey. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos contará con la participación de 48 selecciones, de modo que esta será también la mayor colección de cromos de Panini de la historia.

Panini publicará la portada mundial del álbum de cromos en los próximos meses, antes de que empiece a rodar el balón en Norteamérica, además de otra especial con México como protagonista. De hecho, se trata de la primera vez que Panini dedica una portada una región organizadora de la principal competición de la FIFA y su presentación coincide con el inicio de una campaña de preventa durante un tiempo limitado en Amazon.

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, lo explica así: «El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición, y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA y Panini se complacen en ofrecer de nuevo un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum es más que un objeto de colección: representa un símbolo de la alegría, la pasión y la expectación que caracterizan a la Copa Mundial de la FIFA».

La portada de Canadá y Estados Unidos refleja el colorido estilo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con el emblema oficial de la competición y el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ como elementos principales, combinados con la imagen de la inconfundible chilena del italiano Carlo Parola, adoptada como logotipo oficial de Panini en 1965.

«Estamos orgullosos de presentar esta histórica portada de Canadá y Estados Unidos del álbum de 2026 de la colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA de Panini, que ha cautivado a generaciones enteras de todo el mundo —afirma Mark Warsop, director general de Panini America—. Esta portada especial es el primer paso del proyecto que tenemos para ensalzar nuestros productos y colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirán cromos y cartas intercambiables, y creemos que va a gustar mucho a los aficionados y coleccionistas».

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, Estados Unidos y México. La portada especial se ha presentado hoy en Nueva York Nueva Jersey, ciudad que acogerá la final de la Copa Mundial de la FIFA™ el próximo mes de julio.

Panini es el socio exclusivo de cromos oficiales, cartas y juegos de cartas intercambiables y coleccionables digitales de la FIFA. La primera edición de la colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA™ de Panini fue la de México 1970.