Pol Deportes y su emotiva reacción al enterarse que narrará el duelo Real Madrid vs Manchester City

Viaje por un sueño. En medio de la Champions League donde los diversos equipos más importante del mundo luchan por llegar a conquistar la ‘Orejona’, el joven narrador Pol Deportes volvió a ser noticia luego de conocer que viajará a Europa para un partido de este torneo.

PUEDES VER: Pol Deportes narró el segundo tiempo del Sporting Cristal vs Alianza Lima por L1 MAX

Se trata del partido entre Real Madrid y Manchester City que se disputará el miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, encuentro que el relator viral de las redes sociales retransmitirá con el apoyo del medio Marca, según le reveló el conductor Santi Lesmes durante la reciente edición del programa ‘Arriba mi gente’.

Pol Deportes se enteró en vivo que narrará partido de Champions League

“¿Qué te parece si tú, tu hermano y yo nos vamos a retransmitir el partido de la Champions entre el Madrid y Manchester City en el Bernabéu?”, dijo el presentador ante la sorpresa de los demás conductores y del propio Pol Deportes, quien tuvo palabras de agradecimiento.

(Video: Latina)

Cabe recordar que el joven narrador que relató la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo desde un cerro de Lima, se volvió viral en las redes sociales, generando diversas reacciones entre los hinchas y usuarios en general por su pasión y creatividad en el periodismo deportivo.

Sin imaginarlo se ganó el corazón de diversos medios de comunicación y empezó a cumplir algunos de sus sueños. Uno de los primeros fue en el encuentro de ida de los playoffs que Sporting Cristal y Alianza Lima disputaron en el Estadio Nacional.