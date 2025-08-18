DT de Gremio dio tajante comentario al referirse sobre fichaje de Erick Noriega: "Un jugador..."

Alianza Lima está a solo detalles de cerrar el traspaso de Erick Noriega a Gremio de Brasil. El 'Samurai' ha logrado un destacado desempeño con los blanquiazules y ahora daría el batacazo firmando por uno de los equipos más importantes del Brasileirao. Por ello, el DT del 'Tricolor', Mano Menezes no dudó en referirse sobre esta operación.

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo por 3-1 frente a Atlético Mineiro, el técnico brasileño fue consultado sobre la incorporación de Erick Noriega, Arthur y Marcos Rocha. Al respecto, Menezes destacó que no fue sencillo concretar los fichajes debido a diversas complicaciones.

Además, explicó que el club no cuenta con los recursos para realizar contrataciones de alto costo, por lo que debieron buscar alternativas que se ajusten a las características requeridas por el equipo.

“Entendimos que debíamos fichar jugadores y que esto era importante en este momento. Llevamos meses trabajando para fichar jugadores, pero no es fácil. Cuando analizas el mercado y te gusta un jugador, ganan rápidamente 15 millones de euros. En el mercado brasileño, en general, no hay 15 millones de euros para ganar, salvo raras excepciones en los clubes. Así que tenemos que buscar otras alternativas, ser creativos, encontrar al jugador que tenga las características que buscamos”, señaló.

El DT Mano Menezes se pronunció en conferencia sobre el fichaje de Erick Noriega.

Las declaraciones de Menezes evidencian claramente el motivo del gran interés por el futbolista peruano, ya que, según reveló el periodista Kevin Pacheco, la operación se cerraría por una cifra cercana a los 2 millones.

Erick Noriega reveló su deseo de volver a Alianza Lima en un futuro

Por el momento, en espera que se defina su transferencia, Erick Noriega continúa entrenando con el plantel de Alianza Lima. En ese contexto, luego de los entrenamientos del domingo 17 de agosto, el polifuncional jugador declaró ante la prensa y reveló que le encantaría poder volver en un futuro al cuadro 'íntimo'.

"Seguro más adelante voy a volver a Alianza y si me puedo retirar en el club sería algo lindo, mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así va a ser", indicó el futbolista para 'Fútbol en América'.

¿Por cuánto tiempo firmará contrato Erick Noriega con Gremio?

Según se pudo conocer por medio del periodista Gerson Cuba, Erick Noriega partirá a Brasil en el transcurso de la semana para estampar su rúbrica en su contrato con Gremio. El comunicador reveló que su vínculo será por 4 años y Alianza Lima conservará el 80 % del pase del futbolista.