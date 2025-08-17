¿Y Erick Noriega? Gremio ficha a campeón con Barcelona para liderar mediocampo: "Acuerdo"

Uno de los jugadores que dejará Alianza Lima para migrar al exterior es Erick Noriega. El polifuncional futbolista peruano despertó el interés de Gremio de Porto Alegre por toda la campaña que mostró con los blanquiazules en la Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, fuera de tener acuerdo con el 'Samurái', el cuadro 'Tricolor' dio el golpe en el mercado de pases con fichaje de mediocampista internacional.

Gremio ficha a ex Barcelona, Arthur Melo

En medio de este impactante mercado de pases, Gremio avanzó con la llegada de Arthur Melo para mediados del 2025. Con pasado en Barcelona y Juventus, el mediocampista de 29 años regresará a Porto Alegre para cumplir con cada uno de los objetivos que tiene la escuadra 'Tricolor'.

Arthur, ex Barcelona, será nuevo jugador de Gremio. Foto: AFP.

De esta manera, Gremio espera potenciar su mediocampo con la llegada del mencionado Arthur y el peruano Erick Noriega. Se sabe que el futbolista de Alianza Lima también se desempeñó como central, pero la idea del elenco de Mano Menezes es que se desempeñe como volante bajo la guía de un jugador de jerarquía como del ex Barcelona de España.

"Grêmio acepta el regreso de Arthur. El mediocampista está cerca de oficializar su salida de la Juventus y regresar al Tricolor luego de siete años. Grêmio firmó un contrato de un año y medio con el mediocampista. Se espera que llegue a Porto Alegre el miércoles. Arthur se encuentra en Italia y es posible que los directivos viajen para la firma", informó el reconocido medio Globo Esporte.

Globo Esporte confirma el regreso de Arthur a Gremio.

Erick Noriega viajará a Brasil para firmar por Gremio

El futbolista de 23 años enfrentó directamente a Gremio en la llave de Playoffs de la Copa Sudamericana 2025, por lo que despertó el interés del Tricolor para contar con Erick Noriega en este mercado de pases. Ahora, luego de jugar su último partido con Alianza Lima, el 'Samurái' viajará la siguiente semana a Brasil para unirse cuanto antes al cuadro de Brasil.