U. Católica y su 'triste' publicación a días de enfrentar a Alianza Lima por la Sudamericana

Esta semana se enfrentarán Universidad Católica y Alianza Lima en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Bajo esa premisa, previo al encuentro decisivo, el elenco de Ecuador sorprendió con un triste anuncio que generó gran impacto entre su numerosa hinchada. ¿Qué sucedió?

Como sabemos, el cotejo de ida en el Estadio Alejandro Villanueva terminó 2-0 a favor de los blanquiazules, por lo que el cuadro peruano parte con la ventaja para el compromiso de este miércoles 20 de agosto. Sin embargo, la U. Católica no solo se preocupa por el certamen internacional, sino también por la Liga Pro (Primera División de Ecuador) debido a que acaba de empatar 1-1 con Libertad en condición de local y se complicó en la tabla de posiciones.

"Final del partido", colocó la Universidad Católica en su cuenta oficial de 'X' y generó la preocupación de todos sus hinchas, ya que la institución deportiva se ubica en la séptima casilla y a 17 puntos de Independiente del Valle que es líder absoluto. No obstante, no hay tiempo para lamentos debido a que ahora se viene el duelo decisivo ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025.

Universidad Católica empató de local en la Liga Pro.

Recordemos que 'La Nueva Chatoleí' cayó en la ida y necesita sí o sí ganar por una diferencia de dos goles para forzar la definición por penales en Quito, o vencer por tres tantos como mínimo si desea clasificar a cuartos de final de forma directa. Si pierde, empata, o derrota al cuadro peruano por la mínima, el elenco ecuatoriano quedará eliminado del torneo Conmebol.

Universidad Católica vs. Alianza Lima: hora y dónde ver

Universidad Católica recibirá a Alianza Lima este 20 de agosto desde las 19.30 horas de Perú y Ecuador, con transmisión exclusiva de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Asimismo, podrás ver el partido totalmente online si cuentas con una suscripción a DGO, conocida plataforma de streaming.