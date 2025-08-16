0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Binacional HOY EN VIVO vía L1 MAX
EN VIVO
Alianza Lima vs ADT GRATIS desde Matute

¿Qué sucedió? Conmebol 'cambió el rival' de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima conoció que la Conmebol hizo un inesperado cambio respecto a su rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Francisco Esteves
Alianza Lima tiene 'nuevo rival' en la Copa Sudamericana.
Alianza Lima tiene 'nuevo rival' en la Copa Sudamericana. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

¡Sorpresa total! Alianza Lima se llevó una fuerte impresión al conocer que la Conmebol le 'cambió' de forma totalmente inesperada a su rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Como sabemos, los blanquiazules debían enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de la llave, luego del triunfo 2-0 por parte de los peruanos en Matute.

Hernán Barcos y una llamativa publicación en redes sociales.

PUEDES VER: La publicación que Hernán Barcos compartió tras derrota de Universitario ante Palmeiras

Mediante sus redes sociales, la máxima entidad del fútbol en nuestro continente anunció los partidos que definirán a los ocho clasificados a los cuartos de final de la competición continental. En la lista se encuantra el elenco dirigido por Néstor Gorosito, pero su rival no es el club de Ecuador, sino un conocido equipo de Chile. ¿Qué sucedió?

Resulta que la Conmebol se confundió y en lugar de colocar el escudo de la Universidad Católica de Quito puso el de su homónimo chileno. Como sabemos, en el país sureño también hay una U. Católica y su apodo es 'Los Cruzados', pero esta institución deportiva actualmente no se encuentra compitiendo en ningún torneo internacional actualmente.

El error de la Conmebol sobre el rival de Alianza Lima.

Sin embargo, esto no significa que Alianza Lima enfrentará a otro rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino que únicamente se trató de un error por parte de la mencionada entidad de balompié. Lo cierto es que Néstor Gorosito y compañía deberán viajar a Ecuador para sellar su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universidad Católica?

Alianza Lima visitará a la Universidad Católica el miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito con la misión de conseguir mínimo un empate que le asegure la clasificación. El partido iniciará a las 19.30 horas de Perú y Ecuador, mientras que la transmisión del duelo será mediante la señald e DIRECTV Sports para todo el continente.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Medio inglés dio fuerte calificativo sobre Sonne tras debut con Burnley en la Premier: "No tuvo..."

  2. Oliver Sonne recibió firme reclamo de Kyle Walker tras gol de Tottenham a Burnley - VIDEO

  3. Partidos de HOY EN VIVO GRATIS: programación, hora y dónde ver fútbol este sábado 16 de agosto

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano