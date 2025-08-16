- Hoy:
¿Qué sucedió? Conmebol 'cambió el rival' de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025
Alianza Lima conoció que la Conmebol hizo un inesperado cambio respecto a su rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
¡Sorpresa total! Alianza Lima se llevó una fuerte impresión al conocer que la Conmebol le 'cambió' de forma totalmente inesperada a su rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Como sabemos, los blanquiazules debían enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de la llave, luego del triunfo 2-0 por parte de los peruanos en Matute.
Mediante sus redes sociales, la máxima entidad del fútbol en nuestro continente anunció los partidos que definirán a los ocho clasificados a los cuartos de final de la competición continental. En la lista se encuantra el elenco dirigido por Néstor Gorosito, pero su rival no es el club de Ecuador, sino un conocido equipo de Chile. ¿Qué sucedió?
Resulta que la Conmebol se confundió y en lugar de colocar el escudo de la Universidad Católica de Quito puso el de su homónimo chileno. Como sabemos, en el país sureño también hay una U. Católica y su apodo es 'Los Cruzados', pero esta institución deportiva actualmente no se encuentra compitiendo en ningún torneo internacional actualmente.El error de la Conmebol sobre el rival de Alianza Lima.
Sin embargo, esto no significa que Alianza Lima enfrentará a otro rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino que únicamente se trató de un error por parte de la mencionada entidad de balompié. Lo cierto es que Néstor Gorosito y compañía deberán viajar a Ecuador para sellar su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universidad Católica?
Alianza Lima visitará a la Universidad Católica el miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito con la misión de conseguir mínimo un empate que le asegure la clasificación. El partido iniciará a las 19.30 horas de Perú y Ecuador, mientras que la transmisión del duelo será mediante la señald e DIRECTV Sports para todo el continente.
